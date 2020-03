Escándalo en Italia: Nápoli comunicó que vuelve a entrenarse

El Nápoli generó una polémica impensada en Italia en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus. Mientras el gobierno no encuentra respuestas para frenar la ola de contagios que ya provocó más de 4 mil muertos, el club napolitano anunció que volverá a los entrenamientos el próximo miércoles 25 de marzo.

El rival de Barcelona en los octavos de final de la Champions League lanzó un comunicado oficial que volverá a las prácticas en la ciudad deportiva de Castel Volturno, pese a que en Italia la crisis se agudiza.

La decisión del club del Sur de Italia de volver a entrenarse generó varias críticas entre sus hinchas y también expresó su rechazo Damiano Tomassi, presidente de la Asociación Italiana de Futbolistas.

«El que piense en eso no entiendo qué tiene en la cabeza. Entrenarse ahora, cuando faltan al menos dos meses para volver a jugar, no tiene sentido y es peligroso. En España hay decenas de jugadores positivos, mientras que aquí no todos hicieron el test y hay más asintomático de los que se piensa. Ahora tenemos que estar todos en casa», sentenció Tommasi, visiblemente molesto ante la postura del Nápoli y también de Lazio y Cágliari, que también pretenden entrenarse desde hoy.