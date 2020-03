Coronavirus: El ministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain acusó a los "chetos" por la pandemia y lo cruzaron

Conocido por su estilo polémico el ministro de Seguridad Marcelo Sain volvió a cometer un exabrupto, esta vez en relación a la pandemia del coronavirus. Dijo en su cuenta de Twitter que las clases media alta y alta "importaron" el COVID-19 y criticó los operativos oficiales para traer de vuelta a los turistas que quedaron varados en el exterior, que calificó de "chetos".

Primero cuestionó a los más de 30 mil turistas que viajaron al exterior dos días después de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia. "Si la solución de esto depende de la clase alta y media, estamos cagados", escribió.

"Buscamos y traemos a estos chetos en aviones y usamos en ellos los pocos kits de testeo que tenemos. Cuando sería fundamental usar estos elementos en asintomáticos para tener la exacta dimensión de nuestra emergencia", publicó en su cuenta de Twitter sobre los operativos para trasladar a la Argentina a los turistas varados en el exterior, y las pruebas que les hacen.







Cuestionó a las clases media alta y alta, a las que llamó "responsables de importar el virus" e indicó que ahora "deben someterse a la ley y a los controles policiales" para cumplir la cuarentena obligatoria de 14 días.

En este contexto se preguntó si no se trata de "un tema de inseguridad grave" y si no corresponde aplicar "un estado policial severo frente a la inseguridad". Consideró que "no hay solución únicamente estatal" y que es fundamental cumplir con el aislamiento obligatorio.

Recibió fuertes críticas, como la de la científica del CONICET Sandra Pitta, que en la campaña presidencial respaldó a Mauricio Macri (entonces eso le valió fuertes críticas del kirchnerismo y fue mencionada en un acto por Alberto Fernández, por lo que dijo que se sintió "apretada"). "Muy miserable. Muy, pero muy miserable", dijo ahora sobre Sain.

También lo criticó la diputada nacional de Cambiemos Marcela Campagnoli. "Qué vergüenza me da leer esto. ¡Señor, actúe con responsabilidad! Seguramente entre esos 'chetos' habrá muchos santafecinos que pagan sus impuestos y/o con mucho esfuerzo e ilusión planearon 'estacionalmente' su viaje. No discrimine, son todos argentinos", escribió.

A fines de febrero pasado hizo escandalosas declaraciones sobre la gran cantidad de crímenes que se producen en la provincia de Santa Fe, en la que es ministro de Seguridad. Después de atribuir la violencia a una cuestión "estacional por la época" cometió un exabrupto al hablar sobre su estadía en Buenos Aires.

Invitado a una entrevista televisiva hizo desafortunadas declaraciones al final del reportaje, después de que el conductor le agradeciera por su presencia. "Vine a descansar a Buenos Aires, porque si me quedo allá me cagan a tiros", afirmó.

Al hablar sobre la alarmante situación por el narcotráfico, la violencia y la inseguridad en la provincia consideró que hay "una guerra por el control de territorios que son sensibles para las ventas de drogas" y advirtió que la estructura de seguridad en las calles es insuficiente. "En Rosario no hay más que 200 policías por turno", planteó, en Crónica TV.

Aclaró que "el sistema de seguridad pública es caro", que "los santafesinos lo van a tener que pagar" y cargó contra la evasión tributaria en la provincia. "No podés tener los niveles de evasión tributaria que tiene Santa Fe y después pretender que el Estado te financie todo, hay que dejar la hipocresía de lado. Debemos luchar tanto contra los crímenes como contra la evasión tributaria", dijo.