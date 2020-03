Norita Cortiñas: "No se borra la memoria porque no hay marcha"

Norita Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, reafirmó hoy que "no se borra la memoria el 24 de marzo porque no hay marcha".

Las declaraciones las hizo a la radio Télam, donde también aprovechó la ocasión para referirse a las medidas tomadas por el gobierno nacional para hacer frente a la pandemia de coronavirus y aseveró que "no estamos obedeciendo órdenes, sino acatando decisiones inteligentes".

Norita, que ayer cumplió 90 años, sostuvo que "la memoria camina, sigue funcionando, y nos convoca a seguir exigiendo verdad y justicia, y a decir no a la impunidad", y en ese sentido, afirmó que "no se borra el 24 de marzo porque no haya marcha en la Plaza de Mayo: se hará otro día".

Por otra parte aseguró que van a "acatar las buenas medidas que tomó el gobierno", al referirse al aislamiento obligatorio decretado con el objetivo de frenar el avance del coronavirus, y sostuvo: "Creo que, sacando a esta gente imbécil que hace disparates, el resto de la población lo acata". "Vamos a demostrar que somos solidarios los argentinos, y acatar sin pensar que estamos obedeciendo órdenes, sino acatando decisiones inteligentes", finalizó.