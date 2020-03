En España se registraron 514 muertes en solo 24 horas por COVID-19

Estado de alarma

Así es como el gobierno español aprobará hoy la prórroga del estado de alarma hasta el 11 de abril, decisión que mañana tendrá que ser validada por el Parlamento, que votará de forma remota. En la votación no participará la vicepresidenta Carmen Calvo, quien fue internada por una infección respiratoria y espera los resultados del test de Covid-19 .

Recordemos que España se encuentra bajo estado de alarma desde el sábado 14 de marzo, cuando se determinó que los ciudadanos no salgan de sus casas más que para ir al supermercado y a la farmacia o trabajar. Quienes no cumplan con la medida serán sancionados. También se anunció que se extremarán medidas de control en Semana Santa ante el temor de que los españoles no cumplan el confinamiento.

España se encuentra en el puesto 4 de países con mayor cantidad de infectados. La lista de los primeros diez se compone de la siguiente manera: China, 81439; Italia, 63927; Estados Unidos, 45127; España, 33089; Alemania, 29056; Irán, 23049; Francia, 19856; Corea del Sur, 8961; Suiza, 8743; y Reino Unido, 6650.