Agua potable intervino exitosamente dos acueductos en la capital jujeña

Los primeros trabajos se realizaron en el acueducto PEAD 500 en la zona de Huaico que alimenta la cisterna de Cuyaya. Posteriormente, se intervino el acueducto PEAD 350 en la zona de colectora de Ruta 9.

Gracias al rápido accionar del personal operativo, que trabajó durante toda la noche, se pudo dar solución a las fallas en los acueductos y concluir los trabajos, logrando la normalización del servicio.

En este marco, apelamos a la responsabilidad de los usuarios, en el cuidado y uso del agua, durante la cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno Nacional para prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19.

Por esto, reiteramos algunas recomendaciones en virtud de promover prácticas responsables en el uso del agua:

No hacer baños largos o de inmersión. Cerrar la canilla mientras te enjabonás.

Durante el lavado de cara y dientes, no dejar la canilla abierta.

No lavar autos, ni veredas.

No dejar caños o duchas goteando.

Durante el lavado de platos, mantener la canilla cerrada mientras se enjabonan y usar el agua sólo para enjuagarlos.

No usar mangueras para limpiar o regar plantas.

No llenar piletas.

No tirar papeles en el inodoro, usar un cesto para residuos.