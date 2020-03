Didier Raoult, el médico francés que asegura haber derrotado al coronavirus

Un infectólogo francés está convencido que ha encontrado el tratamiento para derrotar al coronavirus.

Se trata del profesor Didier Raoult considera que un tratamiento contra la malaria, basado en 600 mgs de hidrocloroquinina cada 12 horas, y un comprimido de Azitromicina por día, pueden derrotar la pandemia.

El gobierno francés autorizó los ensayos clínicos en varios centros hospitalarios de Francia y el alcalde de Niza, Christian Strossi, contagiado, ordenó comenzar a aplicarlo en su ciudad.

“La capacidad antiviral y antiinflamatoria de la cloriquina podría tener una eficacia potencial para tratar pacientes afectados con neumonías provocada por el Covid-19”, declaró el especialista.

El profesor Raoult fue autorizado a fines de febrero a comenzar ensayos clínicos en 24 pacientes con coronavirus Covid 9 en Francia con extraordinarios resultados. Fue invitado a ser miembro del comité de 11 especialistas asesores del presidente Emmanuel Macron​.

El profesor Roualt no quiere esperar: ”Nosotros creemos que hemos encontrado el tratamiento con nuestro equipo. Y sobre el plano de la ética medica, yo estimo no tener el derecho en tanto médico de no utilizar el único tratamiento del que se han hecho pruebas. Yo estoy convencido que al final todo el mundo utilizara este tratamiento. Es solo una cuestión de tiempo antes que la gente deje de comerse su sombrero y diga: esto es lo que hay que hacer”, dijo.

