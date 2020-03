Pedro Aznar y Fabiana Cantilo se suman a los conciertos desde el hogar

Los renombrados artistas Pedro Aznar y Fabiana Cantilo ofrecerán conciertos mañana a las 22, y el sábado 28, a las 17.30, respectivamente, a través de las redes sociales.

"¿Cómo están? Este miércoles, a las 22, los espero en el living de mi casa, que les quiero regalar un concierto íntimo, entre amigos", invitó el ex Serú Girán en una publicación de sus páginas oficiales. También agrega: "Quedarnos en nuestras casa es la manera que tenemos de cuidarnos entre todos, pero eso no significa que tengamos que estar desconectados. Los extraño y tengo ganas de que nos conectemos, así que los espero a todos. No se olviden".

Por otra parte, Fabiana Cantilo tituló a su presentación como "Casapalooza", debido a que su concierto tendrá lugar el día y hora en que debía actuar en el suspendido festival Lollapalooza.

De esta manera, ambos artistas se suman a la nueva modalidad que surgió ante el aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno para combatir la pandemia de coronavirus.