Horóscopo del 25 de marzo de 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Tu carácter no es nada fácil y con tanto aislamiento social y encierro podría ser más difícil. Primero que nada debes respirar profundo antes de explotar, calmarte y esperar antes de actuar. Tienes el control sobre ti mismo.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

No toleras las mentiras, pero a veces recurres a ellas y como consecuencia todo se sale de control. Da lo que deseas recibir de otros. ¿Quieres sinceridad? Di las cosas tal cual son, pero con respeto, por supuesto.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

No hay mal que por bien no venga y esta no es la excepción. A veces no entendemos por qué suceden las cosas y en lugar de luchar contra la corriente o preocuparse hay que soltar, dejar que todo fluya y que pase lo que tenga que pasar.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Hay un orden de prioridades y hoy lo entiendes más que nunca. Das un paso hacia adelante en relación a una meta que te has trazado hace tiempo y aunque las condiciones no son perfectas, igual puedes avanzar. Deja el miedo de lado.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Encuentras respuestas que te ayudan a estar más tranquilo. Hay paz y serenidad en las palabras de otros, sientes el amor en todas sus formas y estás agradecido por la presencia de esa o esas personas en tu vida.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Recibes una noticia que te desequilibra un poco. Es posible que necesites cambiar el orden de lo que quieres hacer, pero no importa, al final, alcanzar el objetivo es lo principal.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Tienes los nervios de punta. Esta situación te hace sentir que no puedes controlar tu vida, no sientes deseos de nada, pero no puedes abandonarte. Si ya decidiste crear una rutina con base en esta realidad temporal, síguela al pie de la letra.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Te preocupa tu economía, tienes entre ceja y ceja que debes producir más y al no lograrlo te frustras y aíslas de tus seres queridos. Aprende de esta experiencia y no permitas que nada ni nadie, ni siquiera tú mismo, te haga perder la conexión que has logrado.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Quieres hacer muchas cosas, pero no quieres ni levantarte de la cama, estás aburrido, cansado y desmotivado. No hay una varita mágica que cambie todo de un momento para otro.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Hoy llegas a un punto crítico. Reaccionas desproporcionadamente ante la menor provocación y, probablemente, hieres los sentimientos de tus seres queridos. Cálmate, nadie se merece que te desquites con ellos.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Quieres hacer todo lo más rápido posible. Comienzas con una lucha contra el tiempo cuando tiempo es lo que sobra. Desacelera un poco el ritmo y piensa que tal vez no puedes hacerlo rápido, pero sí mejor.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Tus sentimientos están a flor de piel, y ni hablar de tus emociones. No deseas hablar con nadie y tus pensamientos son pesimistas. Vamos, solo estás pasando por un mal momento. Distráete con cualquier cosa y ya mañana será otro día.

(Vanidades)