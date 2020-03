"La vida vale más que cualquier pinche economía”: Residente criticó al gobierno de México por las medidas contra el coronavirus

Una de las figuras de la industria de la música más contestatarias con los sistemas políticos en América Latina es René Pérez Joglar, mejor conocido como “Residente”, y esta tarde dio prueba de ello.

Y es que el exlíder de Calle 13 se enfrentó en Twitter con Gibrán Ramírez, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, cuando este lo cuestionó.

Todo comenzó cuando René, a través de su cuenta oficial, envió un mensaje a los mexicanos para solicitarles no salir de sus hogares a causa del brote de coronavirus, haciendo referencia a las polémicas declaraciones del pasado domingo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el simpatizante abierto de la llamada 4T etiquetó a Residente en un video con la interpretación de un tema inédito del rapero Danger AK, compañero de su programa en Canal Once, para tratar de explicar por qué el mandatario no puede ordenar un cierre o suspensión total de actividades comerciales, al destacar la vulnerabilidad en la que se pondría a sectores que dependen estrictamente de la economía informal.

Ante la respuesta, el cantante puertorriqueño se molestó e insultó indirectamente a Gibrán Ramírez, a quien además acusó de pedirle a la gente que salga a trabajar en lugar de respetar la cuarentena.

Como resultado, el también columnista del diario Milenio hizo lo propio, pues contestó señalando que “si fuera cosa de voluntad habría apoyos para todos” y lo invitó de nuevo a escuchar la canción, cuya letra asegura que la cuarentena “es un privilegio de clase”.

Por su parte, Residente argumentó que no tenía que escuchar el rap de un colega al que respeta para entender: “Es una irresponsabilidad monumental el pedirle a la gente que salga ¿Acaso no ves lo que está ocurriendo en el mundo? Esta mentalidad que asumes es la misma de Trump, la economía primero la salud después.

Finalmente, el intercambio terminó cuando Gibrán Ramírez se limitó a contestar que la política del presidente ha sido la de “promover una sana distancia con menos de 500 casos registrados”.

Cabe recordar que este lunes 23 de marzo, inició formalmente la Jornada Nacional de Sana Distancia en México. Con este programa, la Secretaría de Salud (SSa) espera prevenir el mayor número de contagios posibles y lograr que la curva de contagios sea larga, pero no pronunciada, lo que evitaría un pico de casos y la consecuente saturación de servicios sanitarios.

Si bien el gobierno de México no ha ordenado el confinamiento directo de individuos, sí ha suspendido actividades y concentraciones superiores a 50 personas, así como recortar la plantilla de trabajadores activos en servicios del Estado.

Otras reacciones



(Captura de pantalla: Twitter/ChumelTorres)



Este choque de tuits provocó que ambos protagonistas fueran tendencias en la red social. Incluso, varios influencers y usuarios comentaron al respecto:

"Primero se pelean con El Costeño, luego con Thalía y ahora con Residente. Estamos a días de que se agarren con Niurka, guarden este tuit"

@ChumelTorres

"¿No les parece súper surreal que Gibran se ande peleando con Residente?"

@Pau-Bouchot

"Residente contestándole al Gibrán.... what a great time to be alive (qué gran momento para estar vivo)"

@JairViamontes

