Alberto Fernández calificó de "idiota" al surfer que se fue a Ostende

Este miércoles trascendió una noticia que causó indignación en las redes sociales. Un surfer de 27 años recién llegado de Brasil fue demorado por la Policía en la autopista Panamericana y escoltado hasta su casa en el barrio de Flores para que cumpliera con la cuarentena obligatoria. Sin embargo, se fugó y fue detenido horas más tarde en Ostende. El presidente Alberto Fernández condenó la actitud del joven y lo calificó de "idiota".

En diálogo con Cortá Por Lozano, por Telefe, el jefe de Estado se refirió al episodio mientras destacaba el trabajo de las fuerzas de seguridad, a las que les advirtió: "Se van a encontrar con idiotas. Vemos a un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende".

Ante este tipo de situaciones, le pidió a las autoridades que realizan controles que sean inflexibles. "Esos personajes van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro", aseguró, y agregó: "Simplemente, a esa gente la reportan y la Justicia hará lo que tiene que hacer".

Luego, Fernández se dirigió específicamente a aquellos que no acatan el aislamiento total decretado el pasado jueves. "A los idiotas les digo: la Argentina de los vivos se terminó. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, en la democracia entenderla por las malas es que terminen frente a un juez. Y cuando a uno le queda el registro de condenado, después no lloren", sentenció.