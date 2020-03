Horóscopo del 27 de marzo de 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Las cosas han cambiado poco, o quizá nada, tú sigues con el mismo entusiasmo de siempre. Muchas ideas y nuevos proyectos rondan tu cabeza, pero tienes que ser realista, por ahora solo te queda prepararlos e investigar por internet para crear un plan de acción que más adelante podrás emprender.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Te sientes aburrido y tu cabeza da mil vueltas. Te preocupas mucho por el dinero y eso está afectando tu estabilidad mental y emocional. Es momento de parar y pensar en otra cosa. Aléjate de las noticias y evita hablar del tema. Hoy desconéctate de todo y de todos.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Estos días en que el mundo está tan convulsionando te sientes más confundido que de costumbre. Cálmate, utiliza el tiempo libre para crecer espiritualmente, únete a creadores de contenido que te ayuden a encontrar herramientas para evolucionar como ser humano.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Cada día que pasa te vuelves más estricto contigo mismo y con los que convives. Suelta un poco las reglas y deja que las cosas fluyan. Permite a los demás ser como son y disfrútalos. Es tiempo de conocerse más y entender nuevos puntos de vista.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Tu estado de ánimo es oscilante, unos momentos arriba y otros abajo. Para ti es difícil mantener el equilibrio con tanta información circulando por los medios de comunicación y las redes sociales. Limítate a escuchar o leer a verdaderos especialistas en el tema.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Es momento de dejar de lado ese carácter tan difícil. Discutes por todo y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. No pienses en función de ti, piensa que todos vivimos un momento difícil y que debemos mantener buena actitud y ser más solidarios.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Cuando las cosas se ponen difíciles tienes la mala costumbre de evadir tus responsabilidades y procrastinas más que nunca. Hoy es un día para cumplir rutinas y hacer todo lo que dijiste que ibas a hacer durante la semana. Actúa.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Deja de quejarte, si por ahora no puedes vivir en paz y en libertad, piensa que más adelante sí podrás hacerlo. Esto es temporal y de ti depende cómo lo vivas. En cuanto al diner, deja que las cosas fluyan y vive un día a la vez.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Te sientes asfixiado y aburrido, y es que a ti la rutina te consume. Crea nuevos hábitos y analiza cuáles son los que te mantienen estancado y te hacen retroceder como ser humano. Es tiempo de meditar y de hacer una autoterapia.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Es increíble cómo mantienes tus sueños intactos pese a la situación que se vive a nivel mundial. Tienes muchos planes a pesar de lo preocupado que estás por ti y los tuyos. En el dinero, ves una luz en el camino.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

En el amor, al fin encuentras un equilibrio. Este tiempo junto a tu pareja te ha ayudado a descubrir aspectos de su personalidad que hasta ahora no sabías que existían. Abre tu mente y tu corazón, y verás cómo todo poco a poco irá estabilizándose.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Estás tan estresado que no te das cuenta que tienes lo más valioso del mundo y lo que tanto has soñado: amor y salud. Mucha gente te quiere y, aunque por ahora no puedas verla, pronto lo harás. Utiliza las redes sociales para mantenerte en contacto con ella.

