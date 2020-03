Murió Roberto Alemann, uno de los Ministros de Economía de la dictadura del 76

El ex ministro de Economía Roberto Alemann falleció este viernes a los 97 años. Fue dos veces titular de la cartera económica, primero durante el gobierno del ex jefe de Estado, Arturo Frondizi (1961), sucediendo a Alvaro Alsogaray, y luego durante la dictadura militar del ex presidente de facto Leopoldo Galtieri (entre diciembre de 1981 y junio de 1982).

A fin de 1981, poco después de que Galtieri asumiera la presidencia de facto al cabo de un golpe intramilitar y palaciego contra el general Roberto Viola, Alemann instrumentó un rigurosamente ortodoxo plan económico para combatir la inflación, que ni los cinco años previos de José Alfredo Martínez de Hoz con su “tablita cambiaria” ni la gestión de Lorenzo Sigaut (que quedó en la historia por su expresión “el que apuesta al dólar, pierde”, poco antes de dos devaluaciones sucesivas del 30% cada una) habían logrado aplacar -pese a la fuerte represión sindical, la caída del salario real y el fuerte declive de la actividad industrial, en un contexto económico recesivo-, pero su estrategia sucumbió ante la decisión de Galtieri y de la Junta Militar de recuperar por la fuerza las Islas Malvinas. Luego de la Guerra, Alemann dejó la poltrona de Economía cuando el general Bignone reemplazó a Galtieri como presidente de facto y designó como ministro de Economía a José María Dagnino Pastore, que estuvo en el cargo apenas 53 días, para ser reemplazado por Jorge Whebbe, el último de los cinco ministros de Economía de la dictadura 1976-1983.

En 2009, el Congreso de la Nación Argentina anuló su jubilación de privilegio como parte de la cancelación de beneficios obtenidos por altos funcionarios del llamado Proceso de Reorganización Nacional.