“Narrativa transmedia en tiempos de pandemia”

La difícil situación que estamos atravesando en tanto nos pensamos como parte de una aldea global infectada sin excepciones (McLuhan, 1964), ha cambiado nuestras prácticas rutinizadas y nos ha exigido un mayor esfuerzo de reclusión, tal como sostienen las voces experimentadas sobre la necesidad de estas medidas preventivas (OMS, 2020). Porque de infecciones pandémicas y sus controles deben ocuparse profesionales de la salud o de la seguridad que pueden aportar desde su formación o desde sus prácticas cotidianas, más que cualquier otro profesional. Sin embargo, quienes ejercemos y estudiamos la dimensión de la comunicación social no podemos dejar de analizar los efectos colaterales de esta catástrofe mundial.

En este sentido, a diferencia de lo que las estadísticas demuestran y ofuscan; y por el contrario del dolor que nos produce cada muerte que representa un número al que solo podemos mirar en el ecosistema de pantallas decimos que, en relación a la comunicación, se ha producido un salto cualitativo de suma importancia. El motivo ha sido la exigencia del aislamiento físico, porque es en este terreno, donde la comunicación digital está garantizando que el aislamiento no sea social. Aunque, hasta hace no mucho tiempo atrás podíamos escuchar a numerosos acérrimos detractores del consumo y la producción en redes sociales, cuyos argumentos se basaban en la importancia de lectura tradicional. Así, coincidiendo con Albarello (2019), podemos afirmar que hoy dedicamos más tiempo a la lectura que en otros tiempos anteriores, solo que nuestra lectura es a través de las múltiples pantallas que conforman el actual ecosistema de medios. Esa lectura, consistente con nuestro clima de época, puede darse de manera extensiva y de manera superficial en función de las distintas estrategias de lectura frente a la multiplicación de los textos. Hoy, la tecnología nos genera oportunidades que no podríamos haber aprovechado en otras épocas si el covid-19 hubiera aparecido, es una verdadera fortuna que suceda en tiempos de entornos digitales, aunque es una verdadera causalidad, también, la velocidad de la virulencia en sociedades tan interconectadas.

En consecuencia, se popularizaron los soportes virtuales y floreció una multiplicidad de contenidos producidos en la esfera de la educación, la cultura y el deporte, promoviendo la consigna de ‘quedarse en casa’. Así, la educación se plantea desafíos históricos y culturales en medio de una situación de incertidumbre e inestabilidad, porque debieron aprender a administrar otros formatos para educar, que brindan las plataformas y aulas virtuales, Facebook, blog, Youtube, Skype, google Classroom, grupos de WhatsApp e Instagram, entre otras. Las herramientas digitales están siendo un éxito en la función de socialización y de la reproducción del orden social, en tanto responsabilidad histórica de las instituciones. Pero, por el contrario son, al mismo tiempo, elementos de interpelación de nuestra propia cotidianidad. Hoy somos más prosumidores que antes (Castells, 2001); hoy, estamos pendiente de las narrativas transmedia; entramos y salimos de las aplicaciones tantas veces como abrimos la puerta de la puerta de la heladera, a veces para encontrar lo mismo, otras veces para consumir. Hoy, el espacio de negociación entre autores y lectores, productores y usuarios conocido como interfaz ha disparado otras gramáticas de la interacción (Scolari, 2004), porque tiene un rol vital en la salud mental de un mundo en cuarentena: videollamadas de cumpleaños, rutinas aeróbicas en vivos, podcast; trabajando desde web conferencing, webinars, posdcats, y utilizando escenarios virtuales mediante loom, zoom, calendly, asana, toggl, quaderno thriveCart, Google Drive, Slack, entre tantas otras plataformas.

Las tecnologías de la información y de la comunicación nos están permitiendo la construcción de vínculos colectivos al nuclearnos con objetivos comunes; la empatía alcanzo una dimensión material al modificar nuestros actos para evitar la masividad de los contagios. Además, fortalecimos una mirada corporativa y estamos aprendiendo a ejercer la tolerancia; con nuestros esfuerzos contribuimos a la plasticidad neuronal y debimos tener una flexibilidad cognitiva que nos permita adaptarnos a los cambios. A pesar de eso, la sociedad continua siendo desigual, y en el orden de la metáfora de una modernidad liquida (Buman, 1999), deberíamos preguntarnos si es que la posmodernidad no se encuentra en un estado gaseoso: más volátil, cuyos cambios son más imperceptibles e impredecibles. Deberíamos preguntarnos si esta pandemia no está implicando la transición de pensarnos inmersos en una sociedad del conocimiento a la coexistencia en una sociedad de la interpelación. Una sociedad donde se están hackeando las económicas y las formas de concebir el Estado. Una sociedad donde cualquier ciudadano en condiciones mínimas de acceso a internet puede interpelar a sus gobernantes e interpelarse como sociedad.

Sin embargo, esta adaptación masiva las formas de interrelacionarnos, de manera más amigable mediante la comunicación digital, que atravesó todas las esferas de nuestras vidas, no ha sido voluntaria, sino que lo hicimos en condiciones de reclusión; influenciados por el miedo y la desazón, pero fundamentalmente por necesidad. Por esa necesidad inseparable al ser humano, la de comunicarnos en sociedad. No descenderá en lo inmediato la curva de contagios en el mundo, por lo tanto no va detenerse el incremento de las muertes en nuestro país, y probablemente el aislamiento sea continuado. Por eso, en este terrible escenario mundial, debemos agradecer a todos los sectores de la salud y la seguridad, quienes dejan la vida en su actividad; asi como agradecer a los sectores políticos que toman las decisiones acertadas y a tiempo. Y en relación a los efectos colaterales, el desafío de los Estados tendrá que ser poder garantizar los accesos de internet, de manera igualitaria, a toda la sociedad, entendiendo que es una necesidad. La sugerencia, para quienes asumimos el rol del prosumidores, es no dejar de leer; donde sea, de la forma que elijamos; y mucho más importante aún nos arriesguemos a escribir, como salga, aunque lo consideremos poco importante; no dejemos de narrar, porque siempre habrá alguien que nos quiera leer; porque será lo que trascenderá al final de nuestras vidas. Aprovechemos que la historia ya no la escriben los vencedores (Orwell, 1984), sino quienes se animan a narrarla.