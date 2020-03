Horóscopo del 29 de marzo de 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Gastos en remodelaciones y redecorar tu hogar traerán alegrías y satisfacciones. Sin invertir mucho dinero es una buena opción para entretenerte y usar tu tiempo de forma productiva.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Discusiones y peleas pueden traer momentos difíciles. Cuestionas todo lo que sucede y buscas culpables. Son situaciones que no puedes manejar y no puedes atacar a otros por sentirte mal.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Preocupación por la salud de un ser querido te mantendrá en alerta. Ubica tiempo para dedicárselo. Así sea de lejos, lo que necesita es tu presencia, más allá de la asistencia física.



Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Te sientes preocupado por tu progreso laboral. Sientes que has hecho mucho y ahora todo se detiene. No hay mucho que puedas hacer, solo soltar y permitir que fluya aquello que no está en tus manos controlar.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

No es tiempo para invertir ni realizar movimientos bancarios grandes. Organiza tus papeles y busca ayuda financiera si sientes que la necesitas.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Decir «te quiero» vale más que mil palabras y más aún cuando se siente en el alma. Tus seres queridos agradecerán tu sinceridad y honestidad. No les falles.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Reaparecerá una persona del pasado que traerá agradables recuerdos. Sé más constante y fomenta nuevos encuentros, así sea vía virtual o por teléfono, todo encuentro sano genera alegría y eleva tu sistema inmunológico.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Al fin terminarás un proyecto que te mantenía ocupado. Ahora podrás dar paso a nuevas ideas que te ayudan a prosperar como profesional.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

No todo lo que brilla es oro. Analiza bien qué paso vas a dar, sé consciente y honesto contigo mismo si no quieres perder más tiempo o, incluso, dinero.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Dejarte llevar por la intuición es vital en esta etapa de tu vida. Solo tú sabes cómo debes actuar para resolver esos problemitas que te mantienen tan estancado. Revisa tu actitud y corrige lo que necesites corregir.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Últimamente has priorizado tus preocupación y te has olvidado de lo realmente importante: la familia. Ya sea que vivas con ella o esté lejos, demuéstrale tu amor, con solidaridad y atención.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Decir que te equivocaste no te hace más tonto ni más débil, te hace más humano y más sensible, un y te ayudará a reiniciar tus relaciones desde un punto de vista más sano.

(Vanidades)