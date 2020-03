Coronavirus: "Con la hidroxicloroquina el resultado es muy bueno"

“Soy médico en primer lugar”, enfatiza Hugo Sigman (75), además dueño del grupo farmacéutico Insud y productor de cine. Está, lo sabe, dentro del grupo de riesgo si se llegara a infectar con el coronavirus Covid-19, que ya mató a 30846 personas. Llegó hace 20 días desde España y, como todo aquel que viene del exterior, debió hacer cuarentena. Pero por un decreto del presidente Alberto Fernández firmado nueve días atrás, su aislamiento se prolongara. Buen momento para ver películas, su hobbie favorito. Pero también -home office mediante-, pensar en cómo la industria farmacéutica puede ayudar a sanar a los enfermos por la pandemia.

“Así es, mi cuarentena será un poquito más larga que para la mayoría -arranca en el teléfono-. Pero vine de Madrid, y la verdad es que podría estar enfermo allá, en una terapia intensiva. Uno tiene que valorar la suerte en estas circunstancias, porque esta enfermedad le puede tocar a cualquiera. No hay clases sociales ni circunstancias personales. Hay que agradecer que uno está bien.

Seguro. Porque viajar en un avión, hoy, rodeado de gente, es como una ruleta rusa.

-Absolutamente. El porcentaje de gente que se infectó en los viajes no fue menor. A medida que pasaba el tiempo después del viaje me repetía: “un día menos, un día menos…”, hasta que llegó el día 14 y dijimos con mi esposa: “que suerte, es improbable que nos toque”.

Como médico y dueño de laboratorios, ¿cuándo se dio cuenta de que el coronavirus era algo serio?

-Cuando estuve en España. Ahí caí en la cuenta. Recordé la Guerra de Malvinas. En ese momento vivía en Barcelona, y escuchaba algunos amigos decir que era un trámite sencillo, que duraría poco tiempo, y me daba cuenta de que no se comprendía dónde nos habíamos metido. En este caso, esa incomprensión fue breve. Enseguida se entendió la gravedad de esta enfermedad, que es muy infectiva, que contagia mucho, y sobre todo en las personas de mi edad, que tienen más riesgo de enfermarse severamente y morirse. En los mayores de 70 años, la estadística es una muerte cada cinco o seis enfermos. Muy alta. Con esta enfermedad, además, hubo una confusión muy grande: había muchos más infectados que enfermos. Pero también contagiaban

Los asintomáticos.

-Exacto. Personas que no se daban cuenta porque no tenían síntomas. Algunos tuvieron pérdida de olfato o gusto transitorio, no mucho tiempo. No fueron irresponsables, no sabían que estaban infectados. Entonces caminaban, iban al trabajo, se reunían con familiares, amigos, iban a espectáculos deportivos masivos. Se calcula que cada uno contagió a 2,4 personas. Y estos, a su vez, a 2,4 personas cada uno. Ese crecimiento exponencial de infectados se hizo incontrolable. Ese período donde hubo muchos infectados no enfermos, entre 14 y 40 veces más que los casos confirmados, confundió a muchos científicos.



-¿Qué veían ellos?

-Los expertos medían si había circulación comunitaria o no. Es decir, cuando alguien se enferma sin estar en contacto con otro enfermo. En esos casos no se encuentra el origen del contagio. Eso los engañó. Al no haber circulación comunitaria, el Estado español no recomendaba suspender espectáculos masivos, ni las clases, y era el momento en que la cuarentena hubiera sido más efectiva. El 8 de marzo se hizo la marcha del Día Internacional de la Mujer en España. Y dos días después se jugó el partido Atlético de Madrid-Liverpool en Inglaterra. Cuando se jugó el partido Valencia-Atalanta en España se hizo a puertas cerradas, pero vinieron cinco mil italianos y pusieron una pantalla fuera del estadio. Todo eso descontroló a la epidemia. Ahí empecé a alarmarme y a hablar con colegas en España y la Argentina sobre la gravedad de la situación. Ya no era una gripe, la gente no está inmunizada contra el COVID-19. La población está desprotegida. Cuando los españoles se dieron cuenta, se les hizo muy difícil el control y se produjo un colapso sanitario impresionante.

Alemania no tiene la misma cantidad de muertos que Italia o España. ¿Cuánto influye tener un sistema de salud preparado?

-La verdad es que no conozco a fondo el caso alemán. Algunos dicen que tienen más camas y equipos de terapia intensiva por habitante. Por eso creo que la Argentina está atravesando la situación con cierta ventaja. Tenemos la experiencia de lo que vivieron en otros países. Y podemos encontrarnos, cuando la etapa más grave de la crisis se produzca, un poquito mejor preparados. Veo mucha solidaridad, muchas acciones como incorporar más camas y equipamiento. Transformar una cama común en una cama de terapia intensiva cuesta más o menos 30 mil dólares. Hay que ver si somos capaces de conseguir, tanto localmente como por vía de la importación, la cantidad de equipos necesarios. Hasta ahora, la curva en la Argentina viene bastante bien.

-¿Le parecieron correctas y sobre todo, a tiempo, las medidas que tomó el gobierno?

-Sí, las tres medidas fundamentales: cerrar fronteras, suspender las escuelas y la cuarentena obligatoria. En mi opinión, la cuarentena es inevitable en el cien por ciento de los países. Pero se puede implementar de un modo planificado y ordenado, cuando todavía la situación no es crítica. O por obligación cuando todo se desborda. Nuestro país está en el primer grupo, por eso probablemente vamos a tener menos enfermos y menos muertos, porque con estas medidas se consigue aplanar la curva y el sistema de salud no colapsa. En Argentina los casos de infectados aumentaron nueve veces, en cambio en Brasil aumentaron 15. España e Italia tuvieron que hacer la cuarentena a las desesperadas.

-A mucha gente le cuesta acatarla.

-Si. Lamentablemente, solo cuando se empiezan a contar los muertos la gente toma conciencia y la acepta. Dentro de los límites, la fuerza pública y el gobierno está actuando bien. No vi en muchos lugares del mundo las sanciones que hay acá para quienes no hacen cuarentena. La gran mayoría de la sociedad no reaccionó mal, y eso que no es fácil cumplir una cuarentena tan estricta. Y, repito, veo muchas acciones solidarias. Yo sé que muchos ven que tengo una mirada demasiado optimista, pero así lo considero.

-¿Hay algún “modelo” de cuarentena?

-En muchos países se hizo bien recién cuando la situación se tornó dramática. Claro, hay otros, como Israel, donde la disciplina social de por sí es muy alta. También China, Corea del Sur… Todos ellos tenían un seguimiento de sus habitantes con distintas aplicaciones de celulares que permitían identificar y aislar a los infectados. En China, cuando alguien subía al subte, debía dejar nombre, teléfono y dirección. Si alguien de ese vagón se enfermaba, llamaban al resto para que se aislen.

-¿Entonces cree que nuestro sistema de salud puede soportar el pico de enfermos graves?

-Hay que reforzarlo. Se ha venido deteriorando en los últimos años por las crisis, y no sólo en el gobierno de Macri. Nos debemos preparar a través de dos vías. La primera es tener muchas camas hoteleras para mantener aislados a los sospechosos, personas que no estén enfermas o tengan una sintomatología muy baja, y seguir su evolución clínica. Si uno tiene cien personas en un hotel, con un médico y una enfermera por turno, y mucho personal de limpieza, se puede manejar bien. Sería para gente que no necesita estar internada en un hospital. Y la segunda vía es tener buenos sistemas de terapia intensiva y monitoreo para quienes sí lo necesitan. Ahí hay que reforzar bastante. Lo primero es un tema de organización, y veo que se está llevando a la práctica.