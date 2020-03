Horóscopo del 30 de marzo de 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Hoy es un día para trabajar en tus metas, y aunque sientas que por ahora las cosas no van tan bien como esperabas, eso no quiere decir que no mejorarán. Aprovecha el tiempo para crear un plan de acción, para capacitarte, ser mejor profesional y para sonreír a la vida y agradecer por tener salud.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

En días pasados, tu energía ha estado un poco baja y y tú has tenido una mala actitud, sin embargo, hoy es diferente porque te sientes con fuerza para seguir adelante. Usa esa paciencia que tanto te caracteriza con tus seres queridos. En el amor, la clave es la tolerancia.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Aunque hoy es domingo puede ser un día productivo si así lo deseas. Comienza por poner en orden tu habitación, el baño y la cocina. Son los tres lugares que deben estar más limpios y organizados en tu hogar para que alcances equilibrio emocional y espiritual.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Hoy debes abrir tu mente y el corazón para todo aquello que traiga amor y armonía a tu vida. Una nueva forma de pensar podría cambiar de forma importante tu vida. No es lo que sucede, sino cómo lo tomas lo que marca el éxito en una situación.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Es un día para dedicarte a la tecnología, aprender a manejar nuevos programas de computación, abrir una cuenta en alguna nueva red social o, simplemente, reorganizar los archivos de tu computadora son un ejemplo de lo que puedes hacer.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Hoy proponte a no criticar ni decirle a nadie lo que tiene que hacer. Permite que los demás actúen según su criterio y sus deseos. La convivencia se hará más fácil si vives y dejas vivir y, sobre todo, si mejoras la forma en la que te comunicas.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Ya deja de perder el tiempo. Las últimas semanas lo único que has hecho es procrastinar y ya no puedes seguir por el mismo camino. No dejes tus planes para el lunes si puedes empezar hoy. Piensa que el mejor momento para comenzar es ahora.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Te sientes un poco triste y desanimado, y es que estos días no tienes la mejor actitud. Utiliza la visualización para atraer energía positiva. Visualízate en un futuro en ese viaje que tenías planeado, o en ese negocio que querías aprender. Viene cosas buenas, pero tendrás que esperar.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Levántate de la cama, haz ejercicios o practica alguna rutina de meditación, no importa lo que hagas mientras te mantengas en movimiento. Tú eres fuerte y puedes contra todo, incluso, contra esa parte autodestructiva que tanto te caracteriza.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Eres demasiado terco y por eso te cuesta entender a los demás. Aunque sea por este tiempo intenta ponerte en el lugar de otros y verás cómo crearás una empatía que te sorprenderá. Da más amor del que recibes y del que esperas recibir, se siente maravilloso.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

El amor es de dos, no unilateral. Este tiempo en el que todo está revuelto es importante que te sientes a reflexionar sobre tus sentimientos y hacia dónde quieres ir en la vida. Es posible que después de que todo esto termine, tu relación también lo haga.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Te sientes abrumado y desesperado por tu situación económica. Por ahora no puedes hacer nada, no tienes el control de las cosas, así que lo mejor que puedes hacer es esperar y dejar que las cosas fluyan. Programa un domingo maravilloso viendo una buena serie o una película interesante.

(Vanidades)