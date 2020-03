Desde el Ministerio de Salud piden a la población no automedicarse

Desde el gobierno nacional y a través del Ministerio de Salud de la Nación y un grupo de infectólogos se reiteró que aún no existe evidencia clara de cuáles son las drogas eficaces para tratar el coronavirus y llamaron a “no automedicarse“.

“Hay medicaciones que dicen en el mundo que pueden ser útiles, como los antirretrovirales o la hidroxicloroquina, de los cuales tenemos stock”, aseguró el ministro y agregó: “Si se demuestran que son útiles o que mejora la alternativa terapéutica, tenemos disponibilidad“, durante una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos.

Por su parte, el infectólogo Gustavo Lopardo manifestó que “no hay evidencia clara de cuáles son drogas eficaces para tratar esta enfermedad”y recomendó “prudencia, el mundo está tratando de generar evidencia científica para un tratamiento”.

“Sabemos que luego de notas periodísticas sobre la hidroxicloroquina, hoy en las farmacias de la Argentina no se consigue porque la gente salió por su cuenta a comprarla”, contó Lopardo; y agregó: “que la gente tome esa droga por su cuenta es incomprensible porque todavía no se conoce de su eficacia, y también porque esa droga se usa para tratar otras enfermedades, en las que sí esta comprobada, y la gente que la necesita no la tiene“.

El infectólogo Pedro Cahn -quien también participó de la conferencia- dijo que “la hidroxicloroquina no es una droga completamente inocua y tomada por personas que tengan problemas cardiovasculares puede agravarlos, por ejemplo”. “La automedicación es mala y es mucho peor con una droga que no ha sido diseñada para combatir el coronavirus”, sostuvo y pidió que la gente no se automedique.

En el Hospital Posadas se aplicó una droga para tratar el paludismo en tres pacientes con Covid-19, luego de que la Argentina fuera elegida junto a otros nueve países para participar del ensayo “Solidarity” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que tiene como objetivo realizar pruebas contra el coronavirus con cuatro drogas.

Mirta Roses, directora de la Organización Panamericana de la Salud, reconoció que “Argentina fue uno de los primeros países a unirse al llamamiento de la OMS para el desarrollo de un protocolo estandarizado universal que va a probar cuatro esquemas diferentes de tratamientos”.

“Está comenzando a identificarse, en base a la experiencia, cuáles serían los centros de salud con conocimiento, experiencia y demanda para sumarse a este estudio”, precisó y agregó que “para la OMS la idea es que se sumen más países para que la cantidad de datos pueda ser procesada e indicar cuáles son los tratamientos más efectivos y seguros“.