Coronavirus: Ginéz González García aseguró que hay muchos argentinos que están curados

El ministro de Salud, Ginéz González García, aseguró que si bien solo nueve argentinos fueron dados de alta definitivamente por coronavirus , "muchos más están curados".

En diálogo con el canal A24, el funcionario dijo que a muchos paciente se les prolonga su internación de forma preventiva. En este sentido, aclaró que se trata de 210 provisorios. "Hay muchos más de esos que tuvieron la enfermedad y no se enteraron", indicó. El titular de Salud explicó que "mucha gente tiene el virus sin hacer enfermedad" y que "otros tienen síntomas banales", por lo que no se dan cuenta.

Sobre el número de contagiados, el ministro confirmó que el país está "por debajo del número de casos" esperados. Sobre ellos, dijo: "Hay un 20% que exige más cuidado y un 5% que exige cuidado intenso".

Por otro lado, González García adelantó que, debido a que se repartieron miles de reactivos para hacer tests, es posible que aumente la confirmación de casos de coronavirus. "Hemos ampliado la cantidad de reactivos, así que es probable que al final del día haya más casos confirmados", sostuvo. Inmediatamente agregó que esos datos no significan que se vaya por el mal camino. "La gente no tiene que creer que la cuarentena no sirve", completó.

En relación al aislamiento social preventivo y obligatorio, insistió en que no podrá extenderse mucho más. A su vez, señaló que es necesario encontrar un "equilibrio entre el funcionamiento total y el resguardo" para que el virus "tenga el menor impacto posible".

Asimismo, aclaró que no habrá contagios masivos. "Buscamos que nos toque de manera regulada, y cada día mejoramos la calidad de respuesta del sistema de salud", completó.

Fuente: La Nación