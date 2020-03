Orgullo de Italia, bebé de meses de vida, ¡Venció al Covid19!

El panorama que sufre Italia con respecto al coronavirus es crítico, es uno de los países con más afectados, junto a China, Estados Unidos y España. Las cifras de infectados suben cada vez más de manera alarmante, las cifras de fallecidos superan las que hubo en China, país donde se originó el primer brote.

Durante 50 largos días, el pequeño Leonardo se encontraba en el hospital, infectado de coronavirus. Pero con los cuidados que le brindaron los valientes médicos Italianos, finalmente pudo vencer en su totalidad al Covid19.

Se dice que no tuvo mayores complicaciones, por lo cual no necesitaría otros tratamientos médicos hasta el momento. Leo por fin volverá a casa, a los brazos de sus padres que están orgullosos de él. Y no sólo se alegran sus padres, si no que también toda la localidad de Corbetta, que gracias a esta emotiva noticia, se anima a que aún quedan esperanzas en Italia.

Marco Ballarini, alcalde de Corbetta, representó a Leo como el «maravilloso rostro de la esperanza».

Informó en sus redes sociales la noticia de este pequeño, alcanzando más de 2 mil interacciones en la red social Facebook, llegando tanto a público Italiano, como de distintas partes del mundo. ¡Excelente!

“Hoy tenemos una razón más para sonreír, para ser felices, para sentirnos aún más una comunidad unida. Hoy miramos la cara maravillosa de la esperanza, nuestra esperanza. Corbetta, demos la bienvenida a casa al pequeño Leonardo, recién dado de alta del hospital donde ganó la batalla contra el coronavirus!

Muchas gracias Leo, muchas gracias a sus padres que nunca se rindieron. Trajeron el verano a los corazones de todos los Corbettesi.

¡Fuerza Corbetta!

Anunció en su cuenta Facebook.

Noticias como la de este hermoso bebé que logró vencer al covid19, animan a que todo el mundo se llene de ilusión y que siga batallando contra este nuevo brote de coronavirus. A no bajar los brazos, y ser responsables sobre lo que actualmente está ocurriendo.

Leo está alegre de volver a casa, y sus padres tienen a su preciado bebé junto a ellos.