El crudo relato de Pepe Reina, que se recupera del coronavirus: "Me asusté cuando me faltó el aire"

El arquero español Pepe Reina, uno de los futbolistas afectados por el coronavirus, reveló este martes que se "asustó" cuando se quedó "sin aire durante 25 minutos" a causa de la enfermedad.

El jugador del Aston Villa de Inglaterra contó su experiencia con los síntomas del COVID-19 en una entrevista con el diario italiano Corriere dello Sport.

"Estuve aislado desde que noté los primeros síntomas del virus. Tuve fiebre, tos, un dolor de cabeza que nunca se me pasaba y me sentía cansado. Me asusté cuando me faltó el aire durante 25 minutos, como si mi garganta se hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar", detalló el experimentado arquero.

Reina, a pesar de los síntomas, no tuvo que ser internado y se sobrepuso "encerrado en una habitación" de su casa en Birmingham.

"Los primeros siete u ocho días los pasé encerrado en una habitación", contó Reina (ex Barcelona, Liverpool, Bayern Munich, Napoli y Milan, entre otros), de 37 años, que lleva más de dos semanas de aislamiento junto a su familia. Según informa la prensa local, ya se encuentra en la última etapa de su recuperación.