Insólita revelación de Paulo Dybala a Cristiano Ronaldo: "En Argentina te odian un poco

El delantero argentino de la Juventus Paulo Dybala reveló que cuando conoció a Cristiano Ronaldo, su compañero de equipo, le dijo que en Argentina lo odian "un poco" por "su forma de ser" y de "caminar", pero que él se sorprendió porque encontró a una excelente y muy amigable persona.

"A nivel personal me sorprendió para bien. Como persona es un excelente tipo, muy sociable, muy amigable adentro y fuera del vestuario. Siempre dispuesto para hablar y para escuchar también. Eso me sorprendió, siendo una figura tan importante, muchas veces no son así", señalo el cordobés en diálogo con el sitio web de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"A él lo ves como un tipo agrandado, canchero. Yo una vez me senté a hablar con él y le dije: 'Mirá, te soy sincero, nosotros en Argentina un poco te odiamos por tu figura, por tu forma de ser, de caminar, pero a mí me sorprendiste porque me encuentro con otra cosa'", añadió.

Según Dybala, el delantero portugués lo tomó con humor, dijo que lo sabía y que estaba "acostumbrado a que lo critiquen".

Desde esa conversación, Dybala, de 26 años, empezó a "verlo de otra manera".

El atacante argentino admitió que durante la primera temporada de Ronaldo en el Juventus no tuvieron en el campo la "intensidad" que mostraron en la segunda.

"Conocí más sus movimientos, sus características adentro de la cancha. Con mi cambio de posición, de estar libre en toda la cancha, no logré complementarme con él. Si pude hacerlo muy bien este año", precisó.

Dybala también contó que hubo "diferentes opiniones" a la hora de debatir una rebaja salarial para ayudar al club durante el cese del fútbol por la pandemia del coronavirus, pero que llegaron a la conclusión de que "era lo mejor".

'La Joya', que fue uno de los jugadores del Juventus infectados con Coronavirus, reiteró que ya se siente "bien".