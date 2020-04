"Somos un gran pueblo, sigamos resistiendo y luchando"

Fue el pedido que formuló el gobernador Gerardo Morales en su mensaje dirigido a la ciudadanía jujeña, en el marco del acto de apertura del 159º período de sesiones ordinarias de la Legislatura que, debido a las especiales circunstancias sanitarias y sociales que atraviesa el mundo y a las que Jujuy no es ajena, tuvo lugar excepcionalmente en el Salón de la Bandera, sitio que materializa el “Legado Belgraniano que nos honra como pueblo”, acotó el mandatario.

Resaltó que “el espíritu de Belgrano sigue caminando por los caminos de la provincia” y agregó que la Bandera Nacional y la Bandera de la Libertad Civil son “símbolos nos dan identidad y muestran al mundo el pueblo que somos, por eso sigamos resistiendo y luchando contra el coronavirus”. “Sigamos demostrando que somos un gran pueblo”, enfatizó.

En otro orden, hizo saber que la rendición de cuentas del accionar de todas las áreas de gobierno se difundirá vía Internet y estará a disposición de todos los ciudadanos para verificar y controlar lo realizado en 2019.

Estuvieron presentes el vicegobernador y titular del Poder Legislativo, Carlos Haquim; los vicepresidentes primero y segundo de la Cámara, Carlos Amaya y Rubén Rivarola, respectivamente; y los jefes de bloques Alberto Bernis (Frente Cambiemos), Pedro Belizán (Frente de Todos), Gaspar Santillán (Primero Jujuy) y Alejandro Vilca (Frente de Izquierda).

LA VIDA ES PRIORIDAD

Expresó que la emergencia global “pone en debate el temple de los pueblos y situaciones relacionadas con la vida y la economía” y puntualizó que “priorizamos la vida en Jujuy y reafirmamos la defensa de la vida en Argentina”.

Advirtió que aquellos que no privilegian la salud y la vida “son pueblos que olvidaron su historia y por lo tanto no tendrán futuro”.

“En lugares donde se minimizó la situación, tienen más contagios”, dijo y citó los casos de países considerados del “primer mundo” que “dejaron de lado todo criterio humanitario”.

“La economía quebró en el mundo, habrá un antes y después global cuando pase la pandemia y eso será el día que tengamos una vacuna, es decir unos 12 meses”, consideró e instó a “no perder la perspectiva de lo que pasa en un mundo que definitivamente cambió”.

UN PASO ADELANTE

En otro tramo de su mensaje, Morales ponderó “las decisiones tomadas como país, porque nos anticipamos” y estimó que el aislamiento constituye una “muy buena medida” y por ese motivo “en Jujuy paramos las clases y la administración pública con antelación, con miras a ganar tiempo y controlar la curva de crecimiento de la pandemia”.

Ratificó su apoyo a las decisiones adoptadas por la Nación, entre ellas la prórroga del aislamiento obligatorio en todo el país. “Obviamente esto genera muchos problemas a absolutamente todos, por eso no debemos perder de vista donde estamos parados”, opinó y recalcó que “por lo pronto, ganamos tiempo para mejorar el sistema de salud y estar preparados”.

Recordó que la hoja de ruta de Jujuy preveía contar con 100 respiradores en una primera etapa y 200 en una segunda fase. “Sin embargo, se hizo compleja la misión de conseguir recursos escasos, tales como respiradores”, advirtió y por eso solicitó al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, intensificar la búsqueda y adquisición de entre 1500 y 2000 respiradores en China en una operatoria gobierno a gobierno. “Para eso pusimos a disposición todos los contactos que generamos en los últimos años con China”, apuntó.

En cuanto al escenario epidemiológico provincial, ratificó que “no hay casos de contagio local y sólo 3 pacientes confirmados”. “Este número pende de un hilo muy delgado, por eso no hay que aflojar con la prevención y el aislamiento”, indicó.

Recordó que se avanzó en la constitución del Comité Operativo de Emergencia – Coronavirus (COE) cuando en Argentina no había casos y se puso al equipo de Salud a preparar estrategias, basadas en la descentralización con unidades hospitalarias de campaña y el hospital San Roque como cabecera y mayor complejidad. A ello se sumaron el inicio de obras en Perico, San Pedro y Libertador General San Martin, localidades en las cuales en 12 días estarán listos los correspondientes hospitales de campaña. Asimismo, se hizo la previsión para contar con todos los trabajadores necesarios para los hospitales.

“Por ahora, calificamos como provincia sin circulación, pero esto es precario, por lo tanto hay que reforzar el concepto de quedarnos en casa”, puntualizó.

NUEVAS MEDIDAS Y MÁS RIGUROSAS

Al informar la adopción de nuevas medidas y más rigurosas, planteó la idea de cerrar más la frontera de Jujuy.

Mejorar la capacidad de testeo local en el Laboratorio Central. Se prevé agregar los laboratorios del Poder Judicial y el de la UNJu para estudios PCR.

Los test rápidos están en vías de adquisición. Se espera la autorización de calidad del gobierno chino. “Todo el que ingrese tendrá que hacerse el test rápido y deberá pagar su costo”, destacó e hizo saber que este miércoles 1 de abril ingresaron 5 sospechosos, que a la postre dieron todos negativos.

“Siguen entrando jujeños que estaban en otros lugares, como Mendoza y Brasil”, alertó y subrayó que “la situación no está resuelta en Jujuy y menos en el país. Sólo estamos ganando tiempo para contar con un sistema médico con capacidades suficientes”.

SUELDOS Y PAGOS

Anunció que, al igual que el vicegobernador Haquim, procedió a donar el sueldo de marzo y que los funcionarios hicieron aportes de por lo menos el 30% de sus haberes. Para abril, se prevé una reducción del 40% para gobernador y ministros y 30% para el resto de funcionarios.

Remarcó que los pagos a Salud, Educación y Seguridad son prioridad, para luego garantizar el pago de haberes a los agentes de la administración pública.

Asimismo, señaló las complejidades resultantes de la caída de recaudación propia de $500 millones y de 1.000 millones de la coparticipación federal.

Enfatizó que en los próximos dos o tres meses los estudiantes no volverán a las escuelas. “Todo dependerá de si tenemos o no más casos. Para ello estamos definiendo algunos planes con el Ministerio de Educación, directores y docentes”, apuntó.

MEDIDAS PARA EL SECTOR PRIVADO

En relación a los requerimientos del empresariado jujeño, reveló que planteó ante el Gobierno de la Nación alternativas que contemplan la compleja situación de empresas y comercios.

En este contexto, anticipó que la implementación de un sistema nacional ágil, por el cual se entregará un subsidio de $16.825 a los empresarios que tengan hasta 25 trabajadores; un 75% de ese subsidio por trabajador a los que tengan de 25 a 60 trabajadores; y el 50% a los que tengan entre 60 y 100 trabajadores.

BLOQUE SOLIDARIO

Morales llamó a los ciudadanos a “quejarse menos y aportar más ideas”, ya que “no podemos solos. No somos dueños de la verdad”.

En este sentido, convocó a proceder con “más solidaridad y responsabilidad”.

“Algunos se quejan, porque tienen que cumplir 14 días de cuarentena, sin reparar en los protagonistas del Éxodo de 1812 que dejaron todo y recién pudieron volver al año siguiente”, consignó y finalmente exhortó a “tener disciplina más que nunca, cuidarnos más, velar por la salud y cuidar la vida”.

Para acceder al informe de gestión 2019 está disponible el link que a continuación se consigna: http://prensa.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/37/2020/04/Discurso-Inauguracion-del-159-periodo-ordinario-de-Sesiones-Legislativas-2020.pdf