Horóscopo del 02 de abril del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Perdona y suelta sin olvidar porque si lo haces volverás a repetir la experiencia. Recordar lo que viviste sin dolor y rencor te liberará de lo que te ata e impide avanzar. Son parte de un equipaje emocional que no te hace falta.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Te distraes continuamente y dejas asuntos pendientes que se acumulan. Hay retrasos y podrías quedar mal. Necesitas ser más eficiente y, sobre todo, más cumplido con los horarios. Recibes una noticia que cambia el rumbo de una relación personal.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Hacia el final de la tarde es posible que tengas que ayudar a alguien a salir de una situación un poco complicada. Hoy no te precipites al tomar decisiones, sé prudente.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Tendrás el poder de crear circunstancias que te permitan crecer en todos los sentidos. No necesitas de nadie, solo tú serás el arquitecto de tu destino. Día de grandes exigencias, procura estar a la altura de la situación, nada de distraerse con tonterías sin importancia.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Piensas rápido, hablas claramente y actúas sin miedos, pero los demás parecen no entenderte. Podrías sentirte incomprendido y poco apoyado, pero no te preocupes, lo que sucede es parte de una etapa, después que termine podrás retomar el tema y concretar ideas.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Se quitan máscaras. Las mentiras se descubren y podrías quedar expuesto. Te sientes vulnerable e incapaz de avanzar. Pensabas que podías continuar ocultando ciertas verdades y ahora no tienes más opción que enfrentarlas.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Surgen nuevas ideas, ves luz en el camino y ahora sabes exactamente quye hacer y cómo hacerlo. Si permites que la energía fluya todo saldrá tal cual lo previste. Tendrás que esforzarte un poco más, necesitas enfocarte.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Podrías sentirte un poco agobiado por arrepentimientos del pasado. Decisiones que parecían las correctas ahora no lo son. Las consecuencias son inevitables y debes aceptar tu responsabilidad y, por supuesto, tomar nuevas decisiones que hagan el camino más fácil.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Tienes una nueva ilusión. Tu pasado no es tan terrible como suponías y debes dejarlo muy atrás, fueron las vivencias de una persona diferente a la que eres hoy. Ver la vida desde otra perspectiva te ayudará a ver lo maravilloso que puede suceder.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Un cambio de actitud será la única opción para sanar tus relaciones personales. Estar a la defensiva o asumir posición de víctima podría alejarte aún más de tus seres queridos, e, incluso, alejar al más importante de todos: tú mismo.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

No debes adelantarte a los hechos ni permitir que tu mente haga los obstáculos más grandes de lo que son, no debes permitir que tus pensamientos negativos te superen porque la mayoría son parte de tus miedos y no de la realidad. Se cierra una ventana, pero se abre una puerta, atrévete a cruzarla.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Quieres que todo suceda de inmediato, sin entender que todo lleva su tiempo; si presionas en exceso, tu salud y los resultados podrían verse afectados. Estás a punto de cerrar un ciclo y de abrir otro mucho más interesante y productivo. Procura estar lo más preparado posible.

(Vanidades)