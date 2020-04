Realizan intensos controles en el centro de abastecimiento mayorista de Palpalá

Con gran éxito, la Municipalidad de Palpalá continúa trabajando con el Centro de Abastecimiento Regional “Gran Jujuy”, que está destinado a comerciantes mayoristas donde la Dirección de Bromatología y Control Comercial trabaja arduamente no sólo en el predio sino en las calles de la ciudad. El predio se encuentra en el barrio Antártida Argentina de la ciudad siderúrgica sobre la colectora de Ruta Nacional 66 y allí se logró contactar a productores de Quebrada, Puna, Yungas y El Pongo logrando el principal objetivo, regularizar los precios, lo cual se notó en el mercado interno de Palpalá en los últimos días, pero a la vez se hacen cumplir las normas de salubridad recomendadas.

El Centro de Abastecimiento Regional tiene como objetivo proveer a los comercios minoristas, no sólo de Palpalá sino también de localidades vecinas, con frutas, verduras y artículos de limpieza, trabajando en forma grupal con las distintas áreas de la Municipalidad como ser Seguridad, Transito, Obras y Servicios Públicos, entre otras.





Para el ingreso al predio se realiza la desinfección del vehículo, posteriormente se procede a un registro para poder tener una base de datos, luego se les toma la temperatura a todas las personas que ingresan en dicho vehículo, así también a los que van comprar. Finalmente, se los ubica de manera organizada para evitar la aglomeración en el lugar.

La directora de Bromatología y Control Comercial, Silvia Cáceres, dijo al respecto que “los comerciantes mayoristas son los que están cumpliendo con todas las reglamentaciones pertinentes, no tanto, así como los comerciantes minoristas, ya que se olvidan o no toma las precauciones que son necesarias, procuramos que sean ordenados a la hora de comprar, en lo posible que no deambulen, es decir, que vengan a buscar lo que necesitan y se retiren”.





Asimismo, dio a conocer los trabajos que se realizaron el fin de semana en nuestra ciudad, “acudiendo a todas las denuncias de productos que superaban los precios normales, se labraron las actas correspondientes de infracción. Realizamos un control bromatológico general y decomiso de productos vencidos y en mal estado”, agregando que “en la ciudad son más de treinta los comercios infractores por precios altos y aproximadamente ocho los comercios a los cuales se les hizo decomiso de productos”.

Por último detalló que “pedimos a la comunidad que continúen denunciando a los comercios que no respeten los precios”, concluyó la funcionaria.

Por su parte, la comerciante Cintia Albizu, expresó que “somos distribuidores de productos de limpieza, tenemos lavandina, detergente, lavavajilla, desodorante para piso, jabón líquido para ropa y también manos. Todo esto está en promoción, ya que la gente es lo que más busca en este tiempo de cuarentena. Lo que más se vende es lavandina, porque no se consigue en ningún lado y nosotros vendemos los 5 litros a 200 pesos”.





En tanto, unos de los mayoristas, el señor Juan Franco señaló que “nosotros venimos de Perico, somos productores de zapallo, el kilo cuesta 25 pesos, algunos lo llevan por mitad y entero también se está vendiendo”, acotando que “es la primera vez que venimos, recién empezamos con la venta, gracias a Dios nos está yendo bien, no nos cobraron nada por el piso, el predio me parece muy bueno, pero lo mejor es el control que hay al ingreso del mismo”, sintetizó.