Coronavirus: el futbolista argentino Javier Burrai relata en primera persona la crítica situación en Ecuador

El arquero Javier Burrai (29) es uno de los casi 50 futbolistas argentinos que militan en la Primera División de Ecuador, el país de Sudamérica más azotado por la pandemia de coronavirus, y en el que se viven hasta hoy escenas de terror con cadáveres en las veredas y calles de la provincia de Guayas, una de las más afectadas del país y donde reside el jugador oriundo de San Nicolás, surgido en Arsenal de Sarandí y hoy parte del plantel de Barcelona de Guayaquil.

En diálogo con Toda Pasión Burrai hizo un relato de lo que se vive en el país sudamericano y contó el particular momento de la vida en que le toca vivir la crisis de salud y humanitaria desatada por el COVID-19.

¿Cómo es tu situación personal en Guayaquil y cómo describirías la situación sanitaria y humanitaria?

Llevo casi 40 días de encierro porque me lesioné a fines de febrero, tuve ocho fracturas en la cara debido a un golpe que sufrí por Copa Libertadores sumado a esto del virus llevo más de un mes en casa, tratando de pasar los días, de salir lo menos posible, sólo cuando es necesario para abastecerme, cuando tengo que ir al supermercado, por ejemplo. En cuanto a la situación sanitaria sobre todo acá en la provincia de Guayas, y más que nada en Guayaquil, es lo que se está viendo en todo el mundo, una locura porque está colapsando la salud pública y la privada sólo es accesible para un sector mínimo de la sociedad. En la sierra quizá la gente es un poco más precavida que acá en la costa.

¿Qué ves en el día a día? ¿Qué dicen los habitantes o las personas con las que tenés contacto en Ecuador?

No tengo contacto con la realidad porque no piso la calle. El único contacto es por la aplicación Zoom con algunos compañeros, hacemos videollamadas con los más cercanos, hablamos de nuestras familias, de lo que se dice, y por ahí el único contacto directo con el exterior es cuando voy al súper o a la farmacia. La única vez que salí fue hace tres días y en la calle hay un clima raro, tenso, no te dejan entrar a los negocios si no tenés un barbijo, cada uno intenta abastecerse para no tener que salir.

Vemos permanentemente imágenes aterradoras de cadáveres en las calles. ¿Por qué ocurre semejante situación? ¿Te ha tocado ver o saber de algo así?

No me tocó ver nada como lo que circula en los videos. Sí me pasó de saber que el papá de un compañero de club contrajo el virus y está internado en estado delicado.

¿Por qué la mayor cantidad de infectados se encuentran en la zona de Guayaquil?

Esto pasa porque hay un sector muy, muy reducido de la sociedad que tiene acceso a los buenos tratamientos de salud. Por lo que tengo entendido, sobre todo en el sector en donde vivimos, que se llama Samborondón, fue donde se empezó a contagiar la gente porque los residentes de esta zona tienen más posibilidades de viajar, y acá empezaron la mayor parte de los contagios. Luego, la gente de la Sierra, de ciudades como Quito y alrededores, es un poquito más cautelosa que la de la costa, por eso la provincia de Guayas es la que más casos tiene.

¿A partir de lo que ocurre has pensado en volver a la Argentina o en salir de Ecuador?

No tengo pensado volver. No se me pasó por la cabeza porque primero pondría en riesgo a gente grande como mis padres pero también a mis sobrinos, mis hermanas. Por el momento me quedo en casa, que es lo mejor y lo único que hay que hacer para no contagiarme ni contagiar. Hay que esperar que esto se frene un poco.

¿Cómo es un día de cuarentena en Ecuador? En cuanto a permisos, restricciones, etc.

Acá llamativamente no hay cuarentena total como en Argentina. Hay un toque de queda desde las dos de la tarde, lo que hace que desde las 6 de la mañana hasta las 14 hs. podés circular o salir. Sólo hay una restricción vehicular que depende del número de patente podés salir dos veces por semana. Igual me parece una medida muy light para lo que se está viviendo en Ecuador, sobre todo en Guayaquil.

¿Estás en contacto con otros futbolistas o deportistas argentinos que están allá? ¿Hay alguna situación crítica o comprometida más allá del temor en general?

Estoy en contacto permanente, en el plantel somos cinco argentinos y después tengo muchos ex compañeros en Quito, en Ambato, muchos son amigos y con algunos he compartido club en Argentina. Estamos todo el tiempo en contacto, pendientes de si pasa algo para poder colaborar. Pero fuera de lo que es el ámbito deportivo también estoy en contacto con chicos que no son de fútbol, como por ejemplo una pareja amiga que son de San Niocolás y estaban de luna de miel cuando pasó todo esto. Este problema los agarró en Ecuador y ahora están en Quito, varados. Con ellos también estoy en contacto y esperando que Argentina les dé una mano para poder ser repatriados. Ahora están parando en un hostel que les dio la Embajada Argentina en Ecuador, esperando poder volver a su casa.

¿Estás acompañado allá o vivís solo?

Yo estoy solo pero porque viví una situación particular: mi mujer viajó a España a una capacitación hace 45 días y este problema la agarró allá. Ella tenía pasaje para el 20 de marzo y justo colapsó todo en España. El 16 o17 Ecuador cerró el aeropuerto y sus fronteras y este debe ser el único país en el mundo que en ningún momento buscó repatriar a sus ciudadanos o a sus extranjeros residentes. Estoy a la espera de novedades con eso, un poco preocupado porque nos agarra distanciados este problema mundial. Ojalá pronto pueda volver para estar en casa.

¿Qué análisis hacés de las medidas que se tomaron en la Argentina?

Me parecen apropiadas y que se tomaron a tiempo. La gente está haciendo bastante caso pese a que algunos no cumplen con lo que pidió el gobierno pero viendo lo que había pasado en otros países actuaron rápido. Dentro de todo lo están controlando aunque lo peor no llegó. Creo que se están preparando de buena manera para lo que va a venir.

Fuente: TN