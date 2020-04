Gerardo Morales : "No estamos echando gente por la borda, sin importar el país ni la provincia".

Esta tarde un colectivo llegó a la Ciudad de Buenos Aires desde La Quiaca con 62 personas de distintas nacionales y fue detenido por las fuerzas de seguridad que activaron el protocolo de coronavirus. El mismo fue pagado por el Gobierno de la provincia de Jujuy y desató la polémica a nivel nacional.

Según publico Todo Jujuy Al respecto, el gobernador Gerardo Morales subrayó: "No estamos echando gente por la borda, sin importar el país ni la provincia". "En ese micro había gente de distintas nacionalidades y con situaciones totalmente diferentes", indicó el mandatario provincial y detalló las siguientes situaciones:

- Brasileros: "Tenemos un pedido por escrito de la Embajada pidiendo que los traslademos hasta ahí y ellos se harían cargo".

- Peruanos: "También hay un pedido por escrito de la Embajada".

- Colombianos: "Son hinchas de Independiente Medellín que estaban volviendo a su país y no pudieron pasar por el cierre de fronteras. Vinieron a un partido con Boca. Su país tiene el conocimiento y hay aval de la embajada pero no lo hicieron por escrito".

- Venezolanos: "Ingresaron al país con destino a Buenos Aires, sólo estaban en Jujuy de tránsito y querían llegar a su destino final".

"Todos ellos cumplieron con la cuarentena obligatoria en hoteles de La Quiaca. Se les dio alojamiento y comida que estuvo a cargo de la Provincia y el Municipio, también tuvimos aportes de organizaciones internacionales", agregó Gerardo Morales.

Además, indicó: "Ninguno quería estar en Jujuy, no veían las horas de volver a sus casas y por eso quieren migrar a las capitales de los países desde donde seguramente saldrán los vuelos para repatriarlos". "No violamos la voluntad de nadie, no tiramos la gente por la borda porque primero cuidamos la vida y la salud. Toda esa gente tiene los certificados de las autoridades sanitarias, por lo que me sorprende que una mujer llegue con fiebre", aseguró el mandatario jujeño.

Morales dijo que también hay muchos jujeños que están llegando desde otras provincias a Jujuy: "Toda la gente está desesperada por llegar a sus casas en este contexto de la pandemia".

Por último, explicó que hubo autorización de organismos nacionales y estaban en conocimiento distintas entidades. "No fue a escondidas, no nos sacamos la gente de encima. Cuidamos todos los protocolos y a las personas", finalizó.