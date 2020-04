Mañana los bancos abrirán sus puertas ¿quiénes podrán ir a las sucursales?

Los bancos volverán a abrir al público sus sucursales este viernes, y lo harán en los días hábiles subsiguientes, para atender exclusivamente el pago a jubilados y beneficiarios de asignaciones de la seguridad social, informó la Asociación Bancaria a través de un comunicado.

La decisión fue adoptada luego de una reunión entre los presidentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y del Banco Nación, Miguel Pesce y Eduardo Hecker, respectivamente, y el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.

Durante el encuentro acordaron abrir al público las sucursales para que quienes no tienen tarjeta de débito puedan cobrar sus haberes. «Las sucursales sólo se abrirán para pagar los beneficios de la seguridad social, además de realizar tareas internas ya previstas y que se venían realizando», informó el gremio en un comunicado.

Para tal fin, los bancos abrieron un «registro de voluntarios» entre sus empleados para cubrir estas actividades, sin incluir a personas de riesgo y personal con hijos a su cuidado por la suspensión del dictado de clase.

Durante los días de apertura las sucursales bancarias admitirán a personas «con las distancias de seguridad previstas en la resolución sanitaria» de modo que «el resto deberá realizar la fila fuera de la entidad bancaria».

«Una vez finalizado el horario de atención al público se orientará las filas hacia los cajeros automáticos, previo una interrupción para cargarlos», informó el comunicado que lleva la firma de Palazzo y que convoca a los trabajadores bancarios a asistir a las «más de 13 millones de personas» que tienen «la necesidad de contar con efectivo para realizar sus compras, necesarias para subsistir».

Claves sobre el funcionamiento de los bancos:

¿Por qué el BCRA habilitó la apertura de las entidades bancarias durante el aislamiento social obligatorio? Para poder atender la demanda de aquellas personas que no podían cobrar sus jubilaciones, pensiones o planes y programas sociales por no contar con su tarjeta de débito.

¿Qué días abrirán las entidades bancarias? A partir del día viernes 3 de abril en horario habitual bancario.

¿Abren todas las sucursales? Sí.

¿Quiénes podrán realizar trámites durante esos días en las entidades?

Sólo se atenderán a: Personas jubiladas y pensionadas que no cuenten con su tarjeta de débito y personas que cobren planes o programas de ayuda social de la ANSES que no cuenten con su tarjeta de débito.

Recordá que no es necesario ir a la sucursal a dar fe de vida hasta el 30 de abril.

¿Qué operaciones se podrán hacer durante esos días? Solo cobros de haberes de jubilaciones, pensiones o planes de aquellos beneficiarios que no cuenten con una tarjeta de débito.

Si soy jubilado y ya cuento con una tarjeta de débito ¿Puedo cobrar por ventanilla? No. Se deberá realizar el cobro a través de cajeros automáticos.

¿Qué no se podrá hacer? El resto de las operaciones deberán realizarse a través de cajeros automáticos, homebanking o banca móvil, tarjetas de débito o crédito y billeteras electrónicas.

¿Qué operaciones puedo realizar de manera remota? Desde el homebanking podés pagar servicios, hacer transferencias inmediatas, pagar tarjetas, verificar saldos, cargar saldo de tu celular y otras tantas opciones.

Podés ingresar al homebaking desde el sitio web del banco con tu compu o tablet, o desde la app de tu banco en tu celular.

¿Cómo puedo obtener efectivo? Podés retirar dinero del cajero automático y en comercios o puntos de extracción adheridos.

Recordá que las operaciones por cajero automático no generan cargos ni comisiones, seas o no cliente de la entidad financiera, hasta el 30 de junio.

Fuente: Ámbito.