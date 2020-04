Horóscopo del 03 de abril del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Deja que las cosas fluyan y que los demás hagan lo que deseen, no les digas lo que tienen que hacer y mucho menos le digas lo mal que están. Conversa y llega a acuerdos, y así evitarás tener enfrentamientos innecesarios.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

El día de hoy proponte dar amor a quienes tienes cerca. Basta de imponer límites y autoimponerlos porque lo único que lograrás es angustiarte más. Sabemos que te gustan las rutinas y quizá es el momento perfecto para crear nuevas que vayan con la situación actual.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Hoy despiértate temprano y antes de levantarte medita un poco y después sigue una rutina de ejercicios en casa, actualmente hay muchos ofreciéndolas gratis por las redes sociales. Agradece por lo bueno y lo malo que estás viendo.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Has manejado bastante bien este periodo. Por ahora todo marcha bien, haces una cosa u otra y te mantienes ocupado. Hoy no permitas que nada te perturbe, mantente alejado de las noticias negativas y no escuches a personas tóxicas.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Estás muy tenso y no es para menos, eres una persona libre y en este momento no puedes moverte como deseas. Actualmente vivimos momentos de mucha tensión, pero entiende que la única manera de salir exitosos de todo esto es con buena actitud y una gran sonrisa.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Estás ansioso y malhumorado, esta actitud no te ayuda en nada a superar este aislamiento que estamos pasando. Piensa que no eres tú solo quien lo vive, es el mundo entero. El entenderlo te ayuda a vivir esta experiencia de mejor manera.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Hasta ahora has mantenido tu mente ocupada en mil proyectos que posiblemente te cueste llevar a cabo cuando este periodo tan difícil pase. Para que puedas cristalizar tus sueños crea un plan de acción y más adelante le irás dando forma.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Te despiertas con muchas cosas en la mente y planificas hacer cosas durante el día para mantenerte activo, pero terminas aburrido y perdiendo el tiempo. Hoy es un día para realizar todo lo que tienes pensado. En el amor, sé más paciente con tu pareja, deja de exigirle tanto.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Estos días han sido diferentes para todos y, al parecer, te cuesta mucho crearte rutinas que te ayuden a salir del aburrimiento. Haz una lista de cosas por hacer en casa y hazlas, empezando por el día de hoy. Toma clases por internet o ve tutoriales que te ayuden a adquirir nuevos conocimientos.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Todo va tomando forma poco a poco, pero aún falta mucho camino por recorrer. Tu mente vuela al futuro y se siente ansiosa de cerrar esta etapa para poder cumplir tus metas. Un ser querido te necesita, escúchalo.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Eres un grandioso ser humano lleno de virtudes y de amor de sobra para ofrecer, y quienes te rodean lo saben. Si no puedes abrazarlos, no importa, la tecnología está al alcance de tus manos, utilízala para acercarte a ellos y mantenerte presente en sus vidas.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Te cuesta estar encerrado y en algunas ocasiones te dejas llevar por la desesperación. Buscas cualquier excusa para salir y eso podría exponerte a ti y a quienes amas. Mantén la calma y la manera ocupada con pensamientos positivos, visualiza un mundo mejor, pronto vendrá.

(Vanidades)