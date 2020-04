El juvenil de Boca que invierte sus viáticos para ayudar a los más necesitados

Cae la tarde en el barrio Los Ceibos de González Catán en la provincia de Buenos Aires y Facundo repiquetea sobre una escalerita horizontal, sube y baja de un step y mueve una rueda de camión para hacer fuerza de brazos. De pronto la rutina física que realiza en el gimnasio que montó en el patio de la casa de su abuela, donde vive junto a sus padres, se ve interrumpida porque le llama la atención algo que sucede en la calle. La Policía detiene a un hombre y un niño que buscaban comida sobre un carro arrastrado por un caballo en plena cuarentena.



—Señor, no puede circular por la calle. Debe permanecer en su casa por el aislamiento obligatorio.

—Pero me estoy cagando de hambre en mi casa... ¿cómo querés que coma si no salgo a trabajar?

La respuesta del hombre, con lágrimas en los ojos, le tocó el corazón. Fue entonces que Facundo se metió en su hogar, revolvió cajones y alacenas, cargó en una bolsa paquetes de arroz, fideos, azúcar y lo que halló a mano, y se lo entregó al efectivo para que lo liberara. Ahí la cabeza le hizo un clic.



Facundo Aranda es un jugador de 20 años de la Reserva de Boca que conoce bien lo que es la marginalidad por haber crecido a la altura del kilómetro 32, donde hay muchas familias que padecen hambre todos los días. Y no por la circunstancia de turno que ataca a toda la población (coronavirus). Allí la mayoría gana el pan día a día y el aislamiento los dejó prácticamente atados de pies y manos. Hacen changas, empujan carros y algunos piden: todo sea por llenar el plato al menos una vez al día.

“Cuando era más chico yo pasé muchas de estas cosas. Yo me he ido a dormir sin un plato de comida y no sabés qué feo se siente. O despertarte y no tener nada para comer. Hoy no me hace falta un plato de comida pero a mucha gente sí, por eso trato de ayudar a todas las personas que estén pasando un mal momento económico”, le cuenta a Infobae este delantero que ya trabaja en el equipo dirigido por Sebastián Battaglia en el Xeneize y se dio el lujo de formar parte de varios entrenamientos con el plantel profesional.

Ojo, a la familia Aranda no le sobra el dinero. De hecho los papás de Facundo están desocupados y él aporta el viático que cobra de su representante, ya que aún no firmó contrato con la institución. La colaboración se gesta desde lo económico pero nace exclusivamente desde el corazón. Lo que se tiene, por mínimo que sea, se comparte. Ese parece ser su lema.

El chico que arrancó jugando al fútbol en Deportivo González Catán a los 4 años y mostró sus condiciones durante una temporada en Sportivo Italiano ya lleva cinco años en Boca, donde cumplió un sueño. El captador de talentos Diego Mazzilli lo divisó dentro de un selectivo de más de 2.000 chicos en el que fue apuntado junto a otros cinco jugadores (él fue el único de Buenos Aires). El club llegó a un acuerdo con el Tano y finalmente fichó para la entidad azul y oro.