Nuevo Informe del COE: Ya son tres pacientes los recuperados por COVID-19 en Jujuy

El Comité Operativo de Emergencia brindó detalles de la situación epidemiológica de la provincia. Hay una nueva persona, que había contraído COVID 19, recuperada y dada de alta.

En el marco de la situación epidemiológica en nuestra provicncia, se informó que al momento fueron evaluadas 51 personas y 46 personas descartadas como posibles casos. Actualmente, no hay casos en estudios.

En Jujuy son cinco pacientes (en total) los confirmados con COVID 19. Se dio el alta a una persona que completó su recuperación, por lo que solo quedan internados en el hospital San Roque dos pacientes con la particularidad de ser asintomáticos; por lo que ya son tres los pacientes recuperados.

La vigilancia epidemiológica diaria es a 758 personas (llegadas a la provincia desde otros lugares) para verificar su evolución o si presentan síntomas de coronavirus, no se tratan de casos sospechosos sino de personas en vigilancia. De la vigilancia egresaron 475 personas dadas de alta de esa situación.

El Dr. Omar Gutiérrez, coordinador del COE, finalizó la rueda informativa diaria con una opinión sobre los sucedido hoy en las entidades bancarias de todo el país.

"La situación de hoy no fue favorable para nadie en la República Argentina, nos pone en la obligación de comunicar que no compartimos para nada esta situación que no depende ni de la provincia, ni del COE. Lo de hoy fue caótico y nos pone a prueba como provincia para insistir en mantener conductas porque en algunos lugares del país la consecuencia serán mayores y nosotros no estamos exentos a eso." finalizó Gutiérrez.

