Al embajador de Colombia: "Lo único que surge de usted es la mentira"

El gobernador de la provincia anunció en su cuenta de Facebook un comunicado al embajador de Colombia;

"CARTA ABIERTA AL EMBAJADOR DE COLOMBIA

Señor Embajador de Colombia ante la República de Argentina, Álvaro Pava Camelo:

Lamento que adopte una actitud de militante político opositor al Gobierno de Jujuy o a Jujuy.

Lo que dice Usted en su carta, que se ocupó de difundir por los medios de comunicación, antes que hacérmela llegar personalmente, tiene muchas mentiras más allá de la mala intención.

El que quiso desentenderse de sus connacionales es Usted y su Embajada. Esto es así porque parte de su equipo expresó a parte de mi equipo que la Embajada quería que sus compatriotas se queden en La Quiaca para que cuando se levante la cuarentena sigan a dedo o como puedan a su país porque la Embajada no se podía hacer cargo.

Como su equipo sabe, mi Secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales expresó que esa actitud, la de Usted y su equipo, era inhumana. A lo que yo agrego que su actitud y la de su Embajada es una actitud miserable.

En verdad no hablé nunca con Usted y no lo conozco. Espero no cruzarlo nunca porque las personas que mienten y que son miserables no merecen mi respeto.

Mi país y mi Provincia son muy generosas para con su pueblo.

Esperaba un agradecimiento de su parte por ocuparme y ocuparnos de sus compatriotas, cuidarles la salud, obligarlos a la cuarentena, darles de comer y pagarles el viaje a Buenos Aires para que estén más cerca de llegar a su país, lo que fue la voluntad de todos ellos.

Pero no. Lo único que surge de Usted es la mentira y lo peor de una persona.

De modo tal, que le exijo que reintegre a Jujuy todos los gastos incurridos en sus compatriotas porque son responsabilidad suya, no mía.

Mi responsabilidad es con mi pueblo al que no le sobra nada y que generosamente tuvo una actitud de solidaridad para con los suyos. Tanto es así que el Cónsul General de Colombia en Buenos Aires, Jorge Villamizar Trujillo, expresa textualmente “Muchas gracias señor secretario quedo altamente agradecido” por todo lo que hicimos.

Pero eso Embajador, Usted no lo entiende ni lo entenderá nunca porque los miserables no entienden estas cosas.

Espero no ver nunca a una persona que como Usted no se ocupa de su pueblo."

⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Gerardo Morales

Gobernador de la Provincia de Jujuy