Horóscopo del 05 de abril del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Quédate con quien te haga sonreír. Sueles elegir personas porque es parte de la sociedad, pero hoy, a diferencia de otros días, podrás permitir que solo quienes te merecen estén a tu lado. Hazlo sin discutir.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Hay quienes entienden tu forma de ser y quienes no. Si alguien no te sigue el ritmo, déjalo ir. Y a quienes comparten tus intereses y te demuestran amor, entrégales lo mismo a cambio. La vida es un constante dar y recibir.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

La balanza se inclina y no puedes evitar dejarte llevar. A veces, lo que queremos no tiene que ver con lo que tiene que ser. Permite que todo fluya y, sobre todo, vive un día a la vez.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Sabemos que, por ahora, la única opción es permanecer en casa y en verdad hoy lo vas disfrutar, en paz y tranquilidad, no hay necesidad de compartir con otros, porque estar contigo mismo es un gozo.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Te sientes incomprendido y desconectado de quienes te rodean. Haces preguntas sin obtener respuestas y, al final, reaccionas con comentarios o actitudes que te alejan aún más de los demás.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Posees la capacidad suficiente para hacer lo que te propongas, solo debes confiar más en ti y dejar de prestar atención a lo que dicen los demás. Avanzas a pasos agigantados y solucionas algo que parecía imposible.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

No sacrifiques tu salud mental o emocional por nada ni por nadie. Simplemente, no vale la pena. Reunión virtual o telefónica con personas con las que te cuesta conectarte. No fuerces las cosas, lo que no es, no es.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

No pienses tanto ni calcules cada paso que vas a dar. Déjate llevar un poco más por tus emociones, siente y vive desde el fondo de tu corazón. Si lo haces, le darás un nuevo sentido a la vida.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Si tienes que decir algo, simplemente hazlo, solo debes cuidar tus palabras. Ser considerado y respetuoso con los sentimientos de los demás. Abre tu corazón y muestra esa persona maravillosa que hay en ti.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

No puedes tener el control sobre la vida de los demás. A veces te excedes y solo logras alejar a tus seres queridos. Si no conoces un tema a profundidad es mejor no opinar. Somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Hoy puede ser un gran día para comunicarte y tener conversaciones interesantes con personas que te importan de verdad. Oportunidad de aprender y transmitir conocimientos.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

No hay imposibles cuando te propones algo. Reprograma tu mente y tu vida cambiará. Se presentan nuevas posibilidades. Deja de esperar tanto de las personas y elige estar con quien realmente te demuestra su amor.

