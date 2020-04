Joven jujeño publicará un libro sobre la desigualdad entre adolescentes y adultos basado en un trabajo de investigación

El Licenciado señaló en primera instancia que el libro es un aporte, no solo a la contribución del campo (comunicación), sino que también es una invitación a luchar por la igualdad generacional.

Según Rivera, el libro se basa en un trabajo de investigación para la tesis de grado que fue aprobada con mención de publicación, y sostiene que;

“es un pequeño aporte a los estudios locales sobre adolescencias y juventudes, porque entendemos que la ciencia avanza de manera colectiva y eso implica que los conocimientos se construyen socialmente, siempre nos basamos en antecedentes, en reflexiones previas, nunca un autor puede arrogarse la representatividad de las ideas excluyentemente, por más innovadoras que sean, porque estamos inmersos en un entramado social y atravesados por múltiples conceptos todo el tiempo, aunque estén implícitos en nuestras prácticas”.

Por otro lado, al preguntar sobre la importancia de este material en nuestro medio, donde sabemos que no abundan los libros sobre adolescencias y política, algo que, aparentemente, es bastante nuevo entre la bibliografía local, el autor sintetizo la ideal general de su libro explicando que;

“el aporte es, en sí mismo, haber escrito sobre un tema que no se escribió antes, porque nos permite conocer otra dimensión que no conocíamos, sin embargo considero que la importancia del libro puede entenderse en 3 sentidos: uno, como decía, porque no hay publicaciones previas que académicamente hayan sido reflexionadas sobre el concejo deliberante estudiantil, destacando a la profesora Graciela Del Castillo, quien fue la fundadora y el motor que hizo funcionar, hasta el día de hoy, este espacio de participación y aprendizaje; en segundo lugar, porque lo que buscamos con el libro es visibilizar a las nuevas generaciones como actores estratégicos en el desarrollo de la sociedad que se encuentran en tensión con el discurso adultocentrico y que tienen que elaborar sus tácticas y estrategias para configurar identidades colectivas en un contexto desigual y asimétrico como lo es una sociedad adultocentrica; y por último, la importancia de poder explicar las relaciones entre adultos y jóvenes en clave generacional, que significa hacer visibles formas de violencia muy arraigadas en nuestras prácticas cotidianas pero que subestiman, estigmatizan y postergan a las nuevas generaciones y que a partir de este libro propusimos llamar ‘microadultismos’ para referirnos a esas formas de violencia”.







Se dice comúnmente en nuestra sociedad que los jóvenes son el futuro y sabemos que Matías es muy crítico de ese tipo de expresiones trilladas que refieren a ciertos estereotipos juveniles, por ese motivo ahondamos más en esta propuesta con el fin de que nos describa el significado de un libro que circulará entre distintas generaciones y sobre sus expectativas con este proyecto, y se refirió, de esta manera;

“si, me preocupa, al mismo tiempo que no deja de molestarme porque aún me autopercibo joven, que se refieran a las juventudes adjudicándoles ser el futuro, pienso que es una sutil y encubierta forma de desplazarnos del tiempo presente, porque el presente le pertenece al adultocentrismo que es un sistema de dominación que considera que las personas adultas son el eje organizador de la política, la económica, la cultura hegemónica, en una sociedad. Hoy la sociedad cambio y las nuevas generaciones pueden incorporar conocimientos y desarrollar habilidades que antes eran transmitidas culturalmente mediante el lenguaje, de generación en generación, lo que convertía a las personas adultas como las voces indiscutidas e inapelable, el saber era lo que decían, y con el tiempo descubrimos que, los años lógicamente dan mayor tiempo para conocer, para aprender, pero no son un sinónimo de la experiencia.”

Por último añadió; “bajo ningún punto de vista la idea es sembrar una discusión estéril e innecesaria, sino que es probable que estos conceptos generen algún debate, porque buscan cuestionar privilegios que tiene un sector de la sociedad en detrimento de otros, como las adolescencias, las juventudes y hasta incluso las personas adultas mayores, quienes debido a su edad muchas veces son discriminados con frases como “ya hicieron su vida, ya se les paso el tren.”

A los efectos de la libre circulación y con más razón en cuarentena, el libro será publicado en www.scribd.com (en español), y harán ediciones impresas con un precio accesible.