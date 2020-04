Se realizan rigurosos controles sobre rutas provinciales

En este marco, el secretario de Seguridad Vial, Alejandro Marengo, sostuvo, que los controles, hacen énfasis en “controlar la calidad la del circulante y que justifique el motivo de su circulación”, explicando que la declaración jurada, dispuesta por el ministerio de Seguridad, “no es un libre pase para circular, sino para realizar las actividades contempladas dentro de dicha declaración”.

Explicó que, los controles, se realizan de manera aleatoria dentro de todo el territorio provincial, indicando a su vez que, el control de Acceso Sur, es permanente, “debido a que es un punto de circulación de gran caudal de ingreso”.

Sobre los certificados de circulación nacional y provincial, indicó que, hasta el momento “no se registró ninguna incompatibilidad de convivencia entre ambos”, mencionando asimismo que “de producirse algún inconveniente vamos a notificar a la comunidad sobre alguna nueva normativa”.

“No obstante, ya tienen disponible el nuevo formulario de Nación para circulación”, afirmó Marengo, remarcado nuevamente que la misma “no es un permiso para circular libremente, sino para determinadas actividades laborales justificables.

Respecto a los controles, recordó que durante la semana pasada se demoraron a más de 1000 vehículos que no justificaban los motivos de circulación, no obstante, destacó la reducción de circulación, “lo que significa que la gente no solo está acompañando la medida de aislamiento, sino una importante toma de conciencia respecto a la seguridad social”.

Finalmente, manifestó que, las personas que regresan por el termino de ciclos laborales en otras provincias, y que tienen residencia efectiva en Jujuy “se les hacen los controles respectivos y deben cumplir la cuarentena correspondiente”.