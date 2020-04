Fabiola Yáñez celebro la "union de los argentinos después de tanta división"

La primera dama, Fabiola Yáñez habló al cierre del evento solidario “Unidos por Argentina” y celebró la unión de los argentinos “después de tanta división”, en medio de la pandemia de coronavirus.

“Hoy quiero hablarles y agradecerles que estén ahí del otro lado de la pantalla, y por sobre todo que estén en sus casas. Nos encontramos en un momento histórico para nuestro país y para el mundo entero, enfrentando una pandemia que nos ha tomado por sorpresa y nos ha obligado a adoptar medidas rápidas con un único fin: salvaguardar la vida de cada uno de los argentinos”, comenzó Yáñez.

La primera dama destacó que “podamos tener una sociedad unida en este momento”. “Quizás sea el universo que nos ha destinado a unirnos después de tanta división. Que tu vida vale igual que la mía porque si me cuido yo te estoy cuidando a vos, y si te cuidás vos me estas cuidando a mi. Es doloroso aprender así, pero así hemos de aceptado y actuar, no en consecuencia sino a conciencia”, resaltó en su mensaje antigrieta.

“Como humanidad estamos transformándonos, es una realidad, pero nosotros los argentinos tenemos la oportunidad de hacerlo sin miedo, con los insumos necesarios, los respiradores necesarios, las camas necesarias, y los instrumentos y herramientas propicios para la seguridad de nuestros trabajadores de la salud que se están jugando la vida a cada contacto, a cada minuto, y todos los días, a quienes les agradezco profundamente”, continuó la esposa de Alberto Fernández, quien además agradeció al personal de las fuerzas de seguridad, comunicadores, trabajadores del sector alimenticio, empleados de comercio, de farmacias, de transporte, recolectores de residuos, y a las autoridades de gobierno, entre otros que están teniendo un rol clave en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que decretó el Gobierno para mitigar el impacto del COVID-19: “Nos permiten seguir sin que falte lo esencial”, resaltó Yáñez.

Los agradecimientos también estuvieron destinados los canales de televisión abierta “que abrazaron esta idea” de realizar el evento solidario “Unidos por Argentina”; a sus directivos, productores y técnicos “que como todos sabemos han tenido que realizar una enorme tarea y esfuerzo debido a las condiciones del aislamiento”, expresó la primera dama.

Tras destacar el rol de los conductores y artistas, Fabiola Yáñez resaltó el trabajo de la Cruz Roja Argentina: “Son los encargados de controlar y auditar la transparencia en la compra de todos los insumos que sean necesarios”. Por último agradeció "por estar ahí a la sociedad que está dando un salto enorme en su evolución. Hoy es momento de humanidad, hoy todos sin distinción alguna luchamos por una única razón: la vida.

“Gracias por cuidarte y por cuidarnos, vamos a salir adelante, estoy segura de que vamos a superar esta situación, juntos unidos por Argentina. Honrar al que esta ahí, al otro, es honrarnos a nosotros mismos, los quiero, quiérnanse, querámonos entre todos”, concluyó Yáñez.