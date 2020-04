La deuda local en dólares también será reestructurada y avanzan las conversaciones con bonistas

El inversor que esperaba cobrar esta semana los U$S100 millones que debía pagar el Bonar 2020 el miércoles deberá aguardar, al menos, hasta el año que viene. El reperfilamiento de la deuda en dólares emitida bajo legislación local postergó ese y otros vencimientos, por un total de unos U$S10.000 millones.

Pero muy probablemente, a partir de 2021, ese ahorrista particular o fondo de inversión con deuda emitida bajo legislación local en su cartera tampoco cobre los U$S100 millones previstos. Quizás cobre menos, quizás lo haga más adelante. La deuda local, además de reperfilada, será reestructurada. Así lo dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en diálogo con otros medios, la semana pasada.

La deuda a reestructurar, afirmó Guzmán, asciende a U$S83.000 millones, sin contar los vencimientos intra-sector público. Esa cifra contiene U$S68.000 millones de deuda emitida bajo ley extranjera (la gran mayoría, en Nueva York) y otra de legislación nacional en manos de acreedores privados.

Para esta última, dijo Guzmán, habrá una reestructuración posterior a la que se defina con la deuda de legislación internacional, con la que las probabilidades de perder un juicio son significativamente más altas.

“El objetivo no es solo reestructurar deuda bajo ley extranjera, sino la deuda bajo ley local en moneda extranjera, con términos similares”, adelantó el ministro el pasado 31 de marzo.

“Hay que admitir que no es lo mismo enfrentar juicios en Nueva York que reclamos en la Argentina”, recordó en un reporte la consultora LCG. “Ya en las crisis de finales de los 80’s y en la del 2001 el Estado modificó unilateralmente términos de contratos y la Corte Suprema (argentina) falló en contra de los acreedores que reclamaron por su pago”, agregó.

Más tiempo para negociar

El reperfilamiento de los U$S10.000 millones que vencían este 2020 en bonos de ley local deja más tiempo para la negociación de la deuda internacional, que concentra, este año, vencimientos por unos U$S3600 millones. Por eso, estos bonos subían el lunes, luego del anuncio. En cambio, la deuda local caía hasta casi 20 por ciento.

La deuda emitida bajo ley argentina es la más “pesada” en 2020. Por eso, al mercado no tomó por sorpresa el reperfilamiento. Sobre todo luego de que, semanas atrás, Guzmán adelantara que no seguiría pagando vencimientos con reservas del Banco Central. Según previsiones de la consultora Eco Go, quedan en la autoridad monetaria reservas netas por algo menos de U$S13.000 millones.

"Esta decisión unilateral de Argentina sobre su deuda legal local no es sorprendente, ya que las autoridades ya habían adoptado medidas similares con otros bonos, y estaba claro que su servicio este año era demasiado pesado para enfrentarlo sin acceso al mercado", indicó el banco Citi, según Reuters.

Sin embargo, sorprendió el timing. ¿Por qué el Gobierno publicó el DNU de reperfilamiento ahora? “El reperfilamiento le da margen de tiempo para negociar la deuda de ley extranjera y reduce las chances de un impago de este grupo de bonos (lo que gatillaría cross-default y aceleración)”, dijo Matías Carugati, economista de Seido. “Ahora bien, va a ser más difícil tal vez convencer a los bonistas de afuera de que la Argentina no tiene dólares para pagar la deuda ley extranjera”, agregó. “Tengo la sensación de que podrían tomarse un tiempo para cerrar la renegociación de la deuda ley extranjera. Y, una vez lograda, harán algo similar para deuda ley local (en dólares). Y por último, verán qué hacer con deuda en pesos”, siguió Carugati.

Según los datos oficiales, en abril vencen bonos de ley local por U$S330 millones, una cifra manejable, mientras que en mayo había que pagar U$S1436 millones del Bonar 2024, el pago más inquietante de esta parte del año.

Esto ocurre mientras Guzmán mantiene conversaciones con Templeton, Blackrock y otros grandes fondos de inversión con importantes tenencias de deuda. La oferta, según el cronograma del ministro, llegaría después de este viernes.

En Economía festejan, aun hoy, el apoyo del FMI, que reclamó efectuar un “alivio sustancial” en la deuda, con un periodo de gracia de cinco años y un recorte en el peso de las erogaciones de entre U$S55.000 y U$S85.000 millones. Cerca de Guzmán consideran que eso golpeó a los fondos de inversión, que no esperaban semejante alineamiento.

También confirman que el reperfilamiento de deuda local da más espacio para las conversaciones con los acreedores externos. No se contempla que, en algunos casos -como el de Templeton, por ejemplo-, el fondo de inversión tiene bonos en distintas monedas y emitidos bajo leyes locales e internacionales.

Este mes vencen compromisos en legislación extranjera por algo más de U$S500 millones. Si se saldan, el terreno quedará despejado hasta junio, cuando deberían pagarse otros U$S541 millones, de acuerdo con datos de Eco Go.

La oferta es una incógnita. Para Eco Go, con los bonos en paridades inferiores al 30 por ciento (es decir, cuestan menos de 30 dólares por cada 100 dólares de valor nominal) una propuesta que comprenda pagar entre 41 y 45 por ciento del valor sería “amigable”. Debería comprender, eso sí, algún pago de interés en un periodo previo a los cinco años de gracia que planteó el Fondo y que el Gobierno enarbola como posibilidad.

Los consultores locales y externos, de todos modos, hacen estimaciones a ciegas. Economía solo suelta información a cuentagotas y marca el pulso de las negociaciones, aunque algunos ánimos se exasperan. "Podría interpretarse la postergación de los pagos bajo ley local como señal a los acreedores externos para lograr una flexibilización en sus posturas, aunque los márgenes para lograr un acuerdo son cada vez más estrechos", advirtió Quantum, la consultora del exsecretario de Finanzas Daniel Marx, uno de los integrantes del efímero consejo consultivo que asesoró a Economía a comienzos de año.