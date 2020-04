Horóscopo del 07 de abril del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Es un día para buscar nuevos contactos y sumar aliados que te ayuden a alcanzar tus metas profesionales o laborales. La clave es moverse, entrar en acción. Pequeños obstáculos legales que son solucionados en corto tiempo.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

No puedes detener el tiempo y pretender que todo será siempre igual. La vida es un constante cambio y, si quieres avanzar, debes aceptar el pasado, asumir lo que sucede en el presente y seguir adelante convencido de que lo mejor está por venir.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Dar y recibir es una de las claves de la felicidad, pero debes hacerlo en la misma medida, sin obligaciones. Malentendidos por visiones diferentes de una misma situación.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Si a quien amas no te corresponde debes dejarlo ir, permitir que sea feliz y serlo tú también. Para tener amor verdadero hay que dar libertad, si es para ti se quedará. Abre tus brazos a una nueva realidad.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Mentir para salir de una situación podría generar más caos. Enfócate en solucionar en el aquí y el ahora con responsabilidad. Piensa bien antes de actuar y, de ser necesario, busca apoyo en alguien más.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

No debemos quedarnos donde no hay oportunidades de crecer, donde no hay amor y donde no hay un verdadero propósito. La vida se pasa muy rápido como para perderla a la espera de que las cosas cambien o sucedan.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Ama la vida, abandona las quejas y la actitud de víctima. Basta de revolcarte en los problemas y voltear al pasado. El único responsable de hacer cambios en tu vida eres tú.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Día para vivir en armonía con lo que quieres, sin complicarte la vida. Busca opciones pacíficas, lejos del drama y el conflicto. Controla tus reacciones y mide tus palabras.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

No gastes dinero sin calcular previamente tus prioridades. Es una semana para ahorrar y para gastar solo en lo imprescindible. Retrocedes con respecto a una situación sentimental, es mejor esperar a que todo esté más claro.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Posibilidad de establecer conexión con personas importantes. De tener conversaciones profundas que te ayudarán a ver las cosas desde otra perspectiva. Hoy, la clave es escuchar.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Presta atención a los detalles. Últimamente has estado un poco distraído y has descuidado asuntos verdaderamente importantes. Cuidado con firmas de papeles, lee la letra pequeña.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Agradece las bendiciones recibidas, a aquellas personas que estuvieron, están y estarán en nuestras vidas. Podrás crear un plan más creativo que te permitirá explorar nuevas opciones laborales o económicas, aún en estos tiempos difíciles.

