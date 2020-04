El director de la OMS rechaza probar la vacuna del coronavirus en África por “racista” y “colonial”

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha condenado con firmeza lo que denominó “declaraciones racistas” de dos científicos franceses que en días pasados propusieron que África fuera “terreno de pruebas” de vacunas contra el coronavirus. Sin citarlos, el alto responsable de la OMS ha respondido así en la rueda de prensa que da la organización da a diario. Los dos expertos franceses defendieron esta posibilidad en una cadena de televisión y que, tras la polémica generada, se vieron obligados a pedir perdón.



“Este tipo de declaraciones racistas no hacen avanzar nada. Se oponen al espíritu de solidaridad. África no puede ser y no será un terreno de pruebas para ninguna vacuna", afirmó el doctor etíope Ghebreyesus desde Ginebra. “La herencia de la mentalidad colonial debe terminar”, agregó en respuesta a la pregunta planteada por un periodista nigeriano. “Es vergonzoso y horrible escuchar a científicos haciendo ese tipo de declaraciones en el siglo XXI”, recalcó el director general de la OMS.

La polémica comenzó el pasado miércoles durante un directo de la televisión francesa LCI en el que mantenían una conversación el director de investigación del Instituto Francés de Investigación Médica, Camille Locht, y el jefe de los servicios de medicina intensiva y rehabilitación del hospital Cochin de París, Jean-Paul Mira.

En un momento dado, este último, desde el plató, lanza una pregunta a Locht: “Si puedo ser provocador, ¿acaso no deberíamos realizar este estudio en África, donde no hay mascarillas ni tratamiento ni reanimación, como se hizo en algunos estudios con el sida o entre las prostitutas? [...] ¿Qué opina?". Sin dudarlo, Locht le responde: “Tiene usted razón [...] estamos pensando, de forma paralela, en un estudio en África con el mismo enfoque, lo cual no quita que no podamos pensar también en un estudio en Europa y en Australia”.

Estas declaraciones levantaron una enorme indignación en África y comenzaron a circular inmediatamente por las redes sociales, pasando de móvil a móvil con el comentario “No somos cobayas ni ratas de laboratorio”. Entre los primeros que reaccionaron se encuentran dos ex futbolistas africanos que jugaron en Europa, el camerunés Samuel Eto’o y el marfileño Didier Drogba. Mientras el primero los llamó “asesinos”, el segundo mostró su indignación asegurando que “África no es un laboratorio” y que esas declaraciones eran “graves y racistas”

Con el paso de las horas, los dirigentes africanos también fueron manifestando su rechazo. En la República Democrática del Congo (RDC), el doctor Jean Jacques Muyembe, director del Instituto Nacional de Investigación Biomédica y responsable de la lucha contra la última epidemia de ébola, anunció el viernes que su país se ofrecía para acoger los ensayos de las vacunas contra el coronavirus, pero los ánimos estaban tan caldeados que el propio Muyembe tuvo que salir en las redes sociales horas más tarde para aclarar que sólo se harían pruebas en la RDC si antes se hacían en países occidentales.

Dos días después de hacer las citadas declaraciones, tanto Mira como Locht pidieron perdón y denunciaron haber recibido amenazas de muerte. En concreto, el instituto para el que trabaja Locht emitió un comunicado en el que aseguraba que se trataba de “un vídeo mutilado” que había sido objeto de “interpretaciones erróneas en las redes sociales” y que, dadas las condiciones en las que se produjo la entrevista, el científico no pudo reaccionar correctamente. “Él pide perdón y asegura que no tuvo ninguna intención racista”, añade la nota. También el Ministerio francés de Relaciones Exteriores condenó estas afirmaciones.

Los abogados de Jean-Paul Mira revelaron que tanto él como su familia habían sufrido amenazas de muerte. “Presento mis excusas más sinceras a quienes se han sentido agredidos, ofendidos o insultados por palabras que pronuncié con torpeza”, dijo el médico galo.

África sigue siendo por ahora el continente menos afectado por la Covid-19 con unos 10.000 positivos y casi 500 personas fallecidas, pero las autoridades sanitarias mundiales han alertado sobre el impacto de la pandemia en los sistemas públicos de salud más débiles del mundo.

fuente: El pais