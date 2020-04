Julio Bravo recorrió el Hospital de Campaña junto a Gerardo Morales

El Intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, recorrió junto al Gobernador de la provincia, Gerardo Morales, las instalaciones del Hospital de Campaña que se está construyendo en el predio del “Portal de las Yungas”, en el acceso sur de la ciudad.

También estuvo presente el Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, y Pablo Jure, Secretario de Salud, además de otros funcionarios.





“Luego, el Jefe Comunal resaltó el avance de obras “junto a nuestro Gobernador Gerardo Morales recorrimos las instalaciones del Hospital de Campaña, los trabajos que estamos haciendo desde la Municipalidad en lo que será la parte de vestuarios, baños, una oficina administrativa, verificó la iluminación que hicimos en el predio y si el tiempo nos acompaña mañana comenzamos a trabajar en el enripiado al acceso del hospital, para garantizar que no tengamos problemas los días de lluvias”, y agregó “se fue muy conforme con los trabajos que estamos realizando”.

Bravo anunció que próximamente “vamos a estar retirando por fin la chatarra que durante años estaba en nuestro predio de La Mielera, estamos a punto de lograr nuestro objetivo que era sacarla de ahí, estamos terminando todos los instrumentos legales y tenemos comprador para la chatarra que ante esta situación de emergencia es lógico que no puede estar en este predio”, sostuvo.





El Intendente sampedreño ponderó el gran trabajo que se viene desarrollando “estuvo muy buena la planificación que se hizo desde el Ministerio de Salud”.

Paralelamente “seguiremos desde nuestro taller textil junto a un grupo de gente que nos está colaborando para dotar de barbijos a todo el personal de la municipalidad y a las personas que lo requieran”, prosiguió manifestando el Intendente sampedreño.

Consultado ante algunas denuncias en redes sociales por los precios, Julio Bravo dejó en claro que “vamos a verificar las denuncias que la gente hace en las redes sociales, y a los que están infringiendo o cometiendo estos actos ilícitos vamos a proceder a la clausura, porque se aprovechan de la necesidad que tiene la gente de pagar sus cuentas, no puede admitirse eso, desde el municipio hicimos gestiones el domingo por la tarde para que s eles permita a estos negocios depositar el dinero en efectivo para que puedan abrir sus puertas, entonces no pueden aprovecharse en cobrar un sobre precio que no está establecido en ningún lugar, es ilegal”, subrayó.





Por su parte Pablo Jure, Secretario de Salud de la provincia, reconoció que el recorrido sirvió para observar “en qué condiciones está, tenemos la estructura prácticamente montada, a partir de ahora comenzamos a ajustar detalles para traer el equipamiento que correspondería para la asistencia inicial”.

El facultativo remarcó que en principio “con un mínimo de 20 camas podemos comenzar, quedan ajustar algunos aspectos como ser agua caliente, flujo adecuado de agua y otros detalles, estamos con el Ministro de Infraestructura, el Intendente Julio Bravo que está poniendo absolutamente todo para que se haga de la mejor manera posible, todo el equipo de salud que está aportando y todos los sampedreños que saben que esto es para cualquiera de nosotros, unidos todos en una misma condición, en una misma necesidad de prepararnos y estar atentos para que cuando tengamos una contingencia poder minimizar los efectos”.

Jure hizo referencia al personal “estamos en pleno reclutamiento del personal, del recurso humano, no es simple, estamos en eso, de hecho en esta primera etapa tuvimos que cubrir el Hospital de Campaña número uno que es el de San Salvador con las 120 camas, posteriormente este y el de Perico y por último el de Ledesma, de todas maneras se está trabajando fuerte para ya tener en condiciones”, comunicó agregando “estamos en la primera fase que todo se concentra en el Hospital San Roque”.





El doctor Jure elogió los pasos seguidos desde un principio por el Gobernador Gerardo Morales “nos permitió el adecuado uso y las buenas decisiones del Gobernador en tiempo y forma tan restrictiva nos está dando en este momento un buen resultado y si nos acompañan en todas las decisiones desde nación vamos a andar muy bien, y de no ser así tenemos que estar preparado para este tipo de contingencia”.

El Secretario de Salud de la provincia destacó que próximamente en Jujuy se podrá realizar el examen para detectar si la persona tiene Covid-19 “salió el avión a buscar los técnicos del Malbran, la Unju con una gran solidaridad, un convenio y con un dialogo entre el Gobernador y el Rector decidieron ofrecer su equipamiento que es muy bueno, de hecho ya se trasladó al laboratorio central de nuestra provincia para poder hacer el testeo, pedimos que venga la gente del Malbran a hacer la habilitación”, puntualizó.

Por último se refirió al módulo triage ubicado afuera del Hospital Paterson “el módulo ya está habilitado, vamos a poder determinar si es una asistencia general quedará en el hospital y si es de Covid se activa el protocolo y en esta primera etapa iría al Hospital San Roque”, finalizó el doctor Jure.