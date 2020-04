En salta multarán sacándole una rueda de la moto a quienes violen la cuarentena

En dos localidades de la provincia de Salta tomarán medidas drásticas con las motos de quienes violen la cuarentena establecida por el gobierno nacional.

Rosario de la Frontera y Metán extremarán las multas a fin de evitar la circulación desmedidas por parte de quienes no posean el permiso para estar en la calle, quitándole la rueda delantera de la motocicleta.

Esta medida se tomó luego de que las personas siguen transitando por las calles, sin una necesidad de salir, ya sea paseando o dirigiéndose hacia otro lugar, a pesar de los controles y el esfuerzo del personal de Tránsito, Bromatología, Defensa Civil y personal de Salud.

Esta multa alcanza a quienes no cumplan con el aislamiento social obligatorio; a quienes "pasean" por la ciudad de dos o más personas; a quienes no lleven casco, la documentación pertinente o que no sepan justificar su presencia en las calles.

Fuente: El Tribuno.