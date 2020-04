Misa de pascuas: El Papa llamó al mundo a unirse por la pandemia

El Papa culminó hoy una Semana Santa extraordinaria, sin fieles y en soledad, con un llamado a todos los líderes de un mundo que ya enfrentaba desafíos cruciales, pero ahora "abrumado" por la pandemia, a unirse y a suprimir para siempre indiferencia, egoísmo, división y olvido. "Este no es el tiempo de la indiferencia porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido para enfrentar la pandemia", dijo Francisco en un mensaje pascual y bendición "urbi et orbi" a la ciudad y al mundo marcado a fuego por el Covid-19. Asimismo pidió reducir o condonar la deuda que pesa en los presupuestos de los países más pobres, un alto el fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo y "soluciones prácticas e inmediatas" para Venezuela.

A diferencia de otros años, en el que solía hacer un repaso detallado de las situaciones más preocupantes, dedicó casi por completo su mensaje a la "dura prueba" a la que está sometida la gran familia humana en este momento de parálisis y muerte. Como hizo en la víspera, durante la vigilia Pascual, contrapuso a la crisis actual "la buena noticia" de esperanza de la resurrección de Cristo: "Es otro 'contagio', que se transmite de corazón a corazón, es el contagio de la esperanza, no se trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas. No, no es eso la resurrección de Cristo, sino la victoria del amor sobre la raíz del mal, una victoria que no 'pasa por encima' del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios", subrayó, hablando desde una Basílica de San Pedro vacía, donde poco antes celebró una misa de Pascuas sin precedente, despojada y sin fieles, salvo poquísimos colaboradores separados por la distancia interpersonal obligatoria.

En la celebración -que normalmente tiene lugar en un clima festivo, en una Plaza de San Pedro decorada con cientos de tulipanes y repleta de fieles y peregrinos-, se omitió el rito del "Resurrexit", acto de devoción del Pontífice ante un ícono. Como siempre, no hubo homilía debido al posterior mensaje pascual.

"Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Pascua!", comenzó el Papa, que no pronunció su esperado mensaje desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, como suele ocurrir en tiempos normales, sino desde adentro del templo, delante del famoso baldaquino de Bernini.

Francisco enseguida manifestó su cercanía a los que han sido afectados directamente por el coronavirus: los enfermos, los que han fallecido y las familias que lloran por la muerte de sus seres queridos, y que en algunos casos ni siquiera han podido darles el último adiós. "Que el Señor de la vida acoja consigo en su reino a los difuntos, y dé consuelo y esperanza a quienes aún están atravesando la prueba, especialmente a los ancianos y a las personas que están solas. Que conceda su consolación y las gracias necesarias a quienes se encuentran en condiciones de particular vulnerabilidad, como también a quienes trabajan en los centros de salud, o viven en los cuarteles y en las cárceles", pidió.

Fuente: La Nación