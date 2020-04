3 curas hacen el trabajo de 40 voluntarios para alimentar a personas que viven en la calle

Son las doce y media del mediodía del sábado y unas cien personas hacen cola en la parroquia Nuestra Señora de Balvanera (Mitre 2431). Es el famoso lugar de donde se encuentra el Santuario de San Expedito y los padres Federico y Damián reparten viandas entre los feligreses. “En su mayoría son personas que están en situación de calle y algunos que quedaron varados en los hoteles o conventillos de la zona y no tienen para comer”, nos explica desde adentro del templo el padre Walter Marchetti (62 años y 37 como sacerdote) que es quien guía el destino de la parroquia desde hace seis años.

En la mañana del sábado, Marchetti junto Federico Ortega (32, cinco meses como cura) y Damián Corigliano (40 y cinco de sacerdocio), los vicarios que lo acompañan, arrancaron a trabajar a las seis de la mañana para ofrecerle el almuerzo a trescientas personas. “Lo hacemos todos los sábados pero ahora tuvimos que cambiar la mecánica debido a la cuarentena”, explica Ezequiel, el más joven de los tres.

La parroquia Nuestra Señora de Balvanera es una de las más populares de la Ciudad de Buenos Aires porque en este lugar se levanta el santuario de San Expedito, el santo y mártir católico, uno de los que cuenta con más devotos en los últimos tiempos. El día 19 de cada mes lo visitan unas seis mil personas. Y los 19 de abril, día de San Expedito, la parroquia llega a recibir más de setenta mil fieles: “Veinte mil hacen cola para tocarlo un minuto, pero por las catequesis que repartimos calculamos que el número crece tres o cuatro veces. San Expedito toca la fibra más profunda del hombre contemporáneo actual”, explica el padre Walter.

Claro que este año las cosas cambiaron. El 19 de abril, la ceremonia se celebrará durante todo el día por los canales de Youtube y a través de la página de Facebook de la parroquia. Igual que la misa de este Domingo de Pascua que fue transmitida a las 12.30 del mediodía y quedó colgada en la web.

“Todo cambió. Tuvimos que adaptarnos a estos tiempos”, sigue Damián, el otro vicario. Es que, por estos días, los tres sacerdotes (ayudados por cinco o seis laicos) hacen el trabajo que, antes de la cuarentena, hacían cuarenta personas. “Antes comían en un salón dentro de la parroquia, pero ahora preparamos las viandas y las entregamos para cumplir con las reglas. Antes, los lunes teníamos la Noche de la Caridad: recorríamos en la zona de plaza de los Congresos y la Plaza Once para llevarle la cena a unas setecientas personas que viven en la calle. Eso no lo podemos hacer más porque no está permitido y porque no contamos con los treinta voluntarios que trabajaban en el tema. Así que les pedimos que se acerquen los lunes por la vianda también”, cierra el padre Damián.

El dato que arroja el vicario es más que sorprendente: sólo en la zona del Once y Congreso/Balvanera se pueden encontrar setecientas personas en situación de calle. Está claro que la mayoría de estas personas sin techo no tiene acceso a las redes sociales, aunque de alguna manera tienen una propia: “Entre ellos mismos hicieron correr la voz sobre estos cambios”, cuentan los sacerdotes.