"Cometí el grave delito de contagiarme", la defensa del médico que infectó a 31 personas en un geriátrico de Córdoba

El intendente de Saldán, a pocos kilómetros de la capital de Córdoba, Cayetano Canto, informó que son 31 los contagiados de coronavirus en el geriátrico Santa Lucía, donde un médico de PAMI dio positivo de Covid-19. En las últimas horas, el profesional de la salud se defendió y denunció que en la residencia no se cumplían las condiciones de prevención que él había sugerido.

El Dr. Lucas Figueroa publicó un descargo -firmado con nombre y apellido- en el que repudia las acusaciones. "Soy el médico al que le dio positivo el test de Covid-19 que realicé de modo voluntario. Desde entonces, he recibido críticas, insultos, escraches, difamaciones y mentiras sobre mi persona y mi familia. Me siento absolutamente denostado, discriminado y condenado por todos los medios de comunicación que sin mi autorización difundieron mi nombre y apellido, junto con todo tipo de falsedades".

El médico cuestionó que se haya divulgado un audio de WhatsApp que envió a un grupo privado, y denunció: "Tergiversaron mis palabras y sacaron conclusiones a su antojo, hasta se comentó de un posible viaje al exterior, lo cuál es absolutamente falso".

"Fui señalado y acusado de haber cometido el grave delito de contagiarme el virus, asistiendo y salvando las vidas de mis pacientes, poniendo en riesgo mi propia vida y la de mi familia", reclamó.

El Dr. Figueroa explicó que trabaja como médico de cabecera de PAMI en el Consultorio privado de Saldán, en el Dispensario Mayu Sumaj y en el Geriátrico Santa Lucía y que de estos tres lugares, "únicamente en el Geriátrico de Santa Lucía han dado casos positivos de Covid19, pero en los medios y en las redes sociales me acusaron de haber contagiado y puesto en riesgo a toda la población".

El médico también habló de las condiciones en las que trabajaba: "Previendo la grave situación que se aproximaba y la alta vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos los adultos mayores y la institución misma, propuse al Director Médico que organizara y se anticipará a la contingencia. Sugerí definir un protocolo de acción con el propósito de prevenir y normatizar las acciones adecuadas. Al final de mi escrito adjunto la nota correspondiente con el recibido, y los mensajes whatsapp cómo única respuesta recibida. Lamentablemente, no consideró pertinentes mis sugerencias".

Figueroa denunció: "En el geriátrico no había elementos de protección, no había alcohol en gel y las manos se las secaban en una toalla comunitaria o en los ambos, solo ponían un rollo de papel por día para secarse las manos. No prepararon adecuadamente al personal. No se definieron las zonas de aislamiento y circulación. No restringieron a tiempo el acceso de visitas, cuando debió hacerse anteriormente".

También acusó al Director Médico de la institución de mentir "impunemente": "Hace mucho tiempo que no aparece por el lugar, pero sí aparece en los medios de comunicación diciendo que en el geriátrico todo estaba organizado".

"Lamento profundamente lo que ha pasado y entiendo el enojo de los familiares e incluso de los empleados. Para ellos yo soy el culpable del contagio, porque así me hicieron aparecer medios, pero en realidad es probable que yo me haya contagiado allí", señaló el médico.

Figueroa pidió: "Nos jugamos la vida y la de nuestras familias por ustedes. Sean solidarios y más empáticos con nosotros". Por otra parte, cuestionó a los medios: "Si un médico comete un error lo condenan socialmente por mala praxis antes de pueda presentar defensa alguna. ¿Quién los juzga a los periodistas?".

Por otra parte, denunció por abandono a las instituciones que deberían respaldarlo. "Quisiera manifestar que siento un abandono institucional por parte del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, la Caja de Previsión Social de Profesionales de la Salud, COINSA, que no se pronunciaron por mi situación, tampoco salieron en defensa de todas las mentiras y difamaciones públicas de las que fui objeto", escribió el doctor.

"Las únicas personas se contactaron desde el Ministerio de Salud fueron las profesionales de epidemiología a quienes agradezco, y también a la médica que me hace el seguimiento desde el Hospital de Unquillo.

Finalmente, el médico agradeció todas las manifestaciones de afecto de sus conocidos y le pidió a la sociedad que cumpla con la cuarentena. En relación a su estado de salud, aseguró que es bueno, al igual que el de su familia, y que están cumpliendo con la cuarentena y con el protocolo.

Los médicos respaldaron a su colega

Ante estas palabras, la Asociación de Médicos de la República Argentina, seccional Córdoba, emitió un comunicado en el que criticaron el trato del intendente de Saldán y del director de Salud Pública, Diego Sassi, hacia este médico.

"Repudiamos que al comunicar irresponsablemente, estigmatiza a un colega por el hecho de haber contraído el virus mientras cumplía con su deber, mostrando a las claras que la falta de empatía y de contención son el reconocimiento para el personal de salud que cumple sus funciones en condiciones laborales y de bioseguridad que distan de ser las óptimas", sentencia el comunicado.

Por ese contagio, la provincia declaró la "emergencia epidemiológica" en cinco localidades, ubicadas en un radio de 20 kilómetros (Salsipuedes, Mendiolaza, Villa Allende, Saldán y La Calera). Esta decisión afecta a 150.000 habitantes.

El estado de salud de los contagiados

Este domingo, en diálogo con Arriba Córdoba, el intendente de Saldán, Cayetano Canto, informó el total de contagiados: "El número pasó de 27 a 31, entre personal y abuelos. Todos están internados junto a dos personas que no tienen positivo, pero se descompensaron. Están estables. Eso es bueno, tienen un cuidado especial las 24 horas y están sin respirador".

El intendente explicó que se harán más hisopados.

"Hicimos un padrón de la gente que había estado con el médico en el consultorio privado. Los llamamos a todos, hicimos 234 hisopados y anoche dieron todos negativos. Es algo muy importante, no andaría el virus en lo comunitario, da un poquito más de tranquilidad", repasó Canto.