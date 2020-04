San Pedro continúa realizando operativos para la lucha contra el dengue

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de las diferentes áreas operativas, continúa a pleno con la lucha contra el dengue. Se realizó trabajos de descacharrado y limpieza en 31 barrios durante las últimas cuatro semanas.

El esfuerzo tiene que ser mancomunado, entre vecinos y estado, por eso la Dirección de Defensa Civil sigue brindando charlas de prevención, haciendo control focal y el descacharrado correspondiente cumpliéndose en las últimas cuatro semanas con 144 camiones cargadas de descacharrado y materiales en desuso que los vecinos tenían en sus respectivos fondos.

De los 31 barrios, La Merced sigue siendo el punto dónde más viajes de descacharrado se cumplió con 49 operativos en total, lo cual marca que es uno de los lugares más sensibles con la problemática del dengue. Además en varias oportunidades hasta se tuvo que contar con la intervención de la policía para poder ingresar al fondo y sacar los elementos que no hacen más que ser el lugar ideal para la crianza del mosquito que trasmite la enfermedad del dengue.





Entonces los vecinos tienen que entender que la mejor manera de no tener la problemática del dengue es a través de la prevención, manteniendo limpio el fondo de las casas, cambiar periódicamente los bebedores de los animalitos de la casa, no dejar que se junte agua en los rincones, los elementos que no sean de utilidad sacarlo cuando sea el turno de descacharrado.

El municipio paralelamente además de las charlas y el control que realiza junto a APS y personal de Control de Vectores del Ministerio de Salud de la Nación, desarrolla fumigaciones, pero las mismas sirven para el momento, por lo tanto deben seguir generando conciencia.