Horóscopo del 15 de abril del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Hoy, como no lo hacías desde hace buen tiempo, te levantaste de buen ánimo y dispuesto a recuperar días perdidos. Aún no tienes muy claro cómo comenzar, no importa, ya hallarás la manera de hacerlo. Lo importante es que tienes la intención. Muévete.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Todos los días son iguales para ti, así que aunque hoy te sientas un poco desorientado, te recordamos que es martes, día perfecto para pensar en nuevos retos. Te invitamos a abrir tu mente a las críticas constructivas que te hacen tus seres queridos para que cambies tu actitud.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Hoy, la creatividad posiblemente no sea tu mejor aliada, así que te recomendamos buscar motivación en otro lado y adoptar una posición, si se puede decir, más sumisa, abierto al aprendizaje sin cuestionar tanto a quien elijas como maestro, tutor o facilitador.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Buen día para comenzar proyectos atrasados o quizá alguno nuevo que desde hace un tiempo querías empezar, pero que por falta de tiempo no podías hacer. Para empezar hazlo desde el principio, desde cero. En cuanto l amor, todo está tranquilo.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Es posible que recibas una noticia un tanto desalentadora, pero no permitas que esto te haga decaer. Eres una persona exitosa y lo que está sucediendo es solo una mala etapa, poco a poco saldrás de ella, te quedará lo que aprendiste y, sobre todo, el amor que recibiste.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Han sido días difíciles para ti, pero al fin, tu actitud ha mejorado y procura que siga así los próximos días. Busca inspiración en esas personas que siguen adelante aunque todo parezca estar paralizado. No sientas que tienes mala suerte, toma todo esto como una pausa antes de seguir adelante.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

No estás para escuchar tonterías porque permitir que otros vengan con sus chismes o comentarios malintencionados te hace entrar en su juego y, al final, terminas desgastado y cansado. Hoy solo conéctate con quien tiene algo bueno por ofrecer y compartir.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Día para comenzar una buena rutina de ejercicios y una dieta balanceada, no tienes que pasar hambre, solo comer mejor y más saludable. Crea rutinas y horarios para realizar tus actividades. Verás cómo el día pasa más rápido de lo que pensabas.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Estos días han sido un carrusel de emociones para ti, unas veces arriba y otras abajo, pero no te juzgues por eso, es normal, aunque ya es hora de que cambies tu actitud y al hacerlo cambiarás tu percepción de las cosas. Hoy sonríe y agradece.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

No estás acostumbrado a estar en casa, lo tuyo es la calle, la gente, trabajar y sentirte productivo, pero ahora es diferente, entiende que tu realidad, nuestra realidad, ha cambiado y debes adaptarte a esta nueva forma de vivir… por ahora.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Tu actitud es tan buena que podrías motivar a otros y ayudarlas a encaminar sus pensamientos y hacerles más agradables sus días. Te aconsejamos imponerte horarios para comer y realizar otras actividades.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Eres el eterno optimista, pero los últimos días te ha costado mucho mantenerte alegre, y la fe y la esperanza parecen haberte abandonado. Hoy mira a tu alrededor y date cuenta que aún tienes vida, salud, seres queridos que te aman y están pendientes de ti. Agradece y sigue adelante.

(Vanidades)