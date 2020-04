ORO VERDE : Escasea la hoja de coca y el kilo cuesta desde $8.000

Hoy mas que nunca, hablar de la hoja de coca es hablar de "oro verde", pero esta vez no por su valor cultural, ancestral y sus propiedades milenarias tan particulares, sino por el valor económico al que se la comercializa. Y es que la pandemia y el consiguiente cierre de fronteras ha generado grandes complicaciones para el ingreso de coca al país, haciendo que sea un producto escaso y por lo tanto sumamente encarecido. Hoy el kilo de coca común ronda los 8 mil pesos y la hojeada, 10 mil; la especial casi no se consigue y de hacerlo oscila los 12 y 14 mil pesos.

En tiempos de crisis la especulación está a la orden del día. Si bien hace tiempo la hoja de coca viene encareciendose por la suba del dólar, las medidas sanitarias agravaron aun mas la situación y hoy conseguir coca es todo un desafío.

Y es que no sólo el precio es elevado, sino que se hace difícil conseguirla. En algunos quioscos del centro de la ciudad hay disponibilidad pero a precios mas elevados y en la zona de la exterminal, donde habitualmente abundaban los puestos de venta, en estos momentos no están trabajando ya que no está permitida su presencia en la vía publica, por el aislamiento obligatorio.

Aún así, ya sea a través de las redes sociales, o bien a través de algún vendedor que ocasionalmente ofrece el producto en la calle, el precio es elevadísimo.

El cuarto de kilo de coca especial paso de $900 en diciembre a $3.500, la hojeada (de calidad intermedia) paso de $700 a $2.500 y la común, de $600 a $2.000, una suba superior al 300% en los últimos 4 meses.

Así lo aseguró Sebastián, un comerciante de coca, quien señaló que hay una alta demanda y una fuerte escasez del producto, lo que también influye en el precio final. "Con dificultad está entrando la coca y el encarecimiento está en La Quiaca cuando ingresa. En Villazón el kilo de coca común esta $1.800 y al cruzar la frontera se triplica el precio. Nosotros no le ganamos mucho, a un kilo le ganamos el 10% acá en San Salvador", dijo.

Pese a esto, aseguró que la gente sigue consumiendo, "algunos optan por comprar las bolsistas más chicas de 25 gramos, que cuestan entre $200 y $300, o bien otros compran un cuarto de kilo entre dos personas o más y la comparten".

Si bien para algunos la práctica del coqueo es una costumbre y lo hacen por gusto, quienes lo padecen mas son los choferes o transportistas que demandan el producto para rendir en sus puestos de trabajo.

Al parecer el panorama es desalentador para quienes coquean ya que los vendedores aseguran que "el precio sube todos los días" y estiman que por un buen tiempo seguirá en ascenso.

Fuente: El tribuno