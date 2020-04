Apple se 'recupera' del coronavirus y lanza su móvil "low cost" así es el nuevo iPhone SE

Después del éxito cosechado por el iPhone Xr y el iPhone 11 a secas, Apple sigue con su estrategia de tener nuevos modelos en franjas de precio a las que no acostumbra. Eso le permite acceder a ese público que estaría encantando de comprarse uno de sus móviles pero no lo hace por no dañar el órgano humano más sensible: el bolsillo. Por eso ha creado un nuevo iPhone SE, un nuevo iPhone asequible, que llegará a España el próximo 24 de abril a un precio de salida de 489 euros. Llegará con el diseño de la octava generación de este 'smartphone' pero con piezas de la remesa que presentaron el pasado otoño.

Cobró mucho fuerza en la recta inicial de 2020. En un primer momento, los de Cupertino pretendían presentarlo junto al iPad Pro en un evento a finales de marzo que tuvo que ser suspendido por la ola de cancelaciones de eventos producidas por el coronavirus. No hay que olvidar que la WWDC, su gran cumbre anual de desarrolladores, se celebrará en junio, pero por primera vez, en un formato web. Los planes de Apple se vieron alterados también por las restricciones en China, ya que las fabricas y las cadenas de montaje de Foxxconn tuvieron que retrasar por decreto su vuelta al trabajo tras las vacaciones del Año de la Rata, como medida para contener el avance del Covid-19.

Una vez superada esa etapa, los californianos han puesto sobre la mesa este modelo que tal y como se esperaba tiene el cuerpo del iPhone 8 y el alma de la última generación. Es más este iPhone SE ocupará el lugar de este terminal y la versión Plus desaparece del catálogo oficial.