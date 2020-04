Horóscopo del 16 de abril del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Procura el día de hoy ser más atinado y asertivo con tus palabras. Entiende que los ánimos están alborotados y debes poner de tu parte para que haya armonía en tu entorno. Te mantiene preocupado una situación económica.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Estás demasiado preocupado por tonterías, en vez de darle importancia a lo que nada tiene que ver contigo, ocúpate de tus problemas. Día en el que te sentirás un poco bajo de energía y no tendrás ganas de hacer nada, así que si no quieres, simplemente no lo hagas.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Aprender a decir que no es necesario para un Géminis. Quieres quedar bien con todos y al final quedas mal porque no te da tiempo de hacer todo. Comprométete con aquello que estás consciente y puedes cumplir. Recibirás amor por todos lados

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Te sientes solo y aislado, lo que es normal por la situación que atraviesa el mundo actualmente. Relájate y deja de darle tantas vueltas en tu cabeza a preguntas que por ahora no tendrán respuesta. La clave es soltar y permitir que las cosas fluyan.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

En el amor te sientes aburrido, si tienes pareja, no le das la suficiente importancia, y si no la tienes, estás desesperado por conseguir una. ¿En realidad te has puesto a pensar que ni tú mismo te entiendes? Aclara tus ideas y purifica tu alma visualizando escenas hermosas de tu futuro.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Estás a punto de explotar o de entrar en crisis. Deja la mala costumbre de querer dominarlo todo. El aprendizaje más grande de esta experiencia es que no tienes el control de nada, ni siquiera de tu vida, pero entiende que sí lo tienes de la forma en que reaccionas.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Día de energía relativamente baja, lo único que deseas es quedarte en la cama o en el sillón todo el día. Si ese es tu mejor plan, hazlo. Ya mañana podrás reanudar tu rutina y volver a la normalidad de esta cuarentena que nos embarga a todos.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Te sientes más positivo que nunca. Pese a los problemas que aquejan al mundo y a tu situación económica, tu fe y esperanza en el futuro se mantienen casi intactos. Un ser querido te busca porque necesita desahogarse, ofrece tu ayuda incondicional y no lo critiques.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Son muchas las cosas las que tienes pendientes para hoy. Si sientes que el día te queda corto, pospón las menos importantes para otro día.¿No te parece suficiente lo que estamos viviendo como para estresarte por querer hacer todo en un día? Cambia, Sagitario.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Unas veces estás bien y otras no tanto. Tu estado de ánimo parece una montaña rusa y no sabes cómo controlarte. Realiza ejercicios de respiración, de visualización o medita por lo menos una vez al día. Tu mente y tu cuerpo lo agradecerán.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Estos días ni tú mismo te reconoces. Haces perfecto uso del autocontrol, que no es una característica de tu personalidad. Quizá estos días de encierro te han ayudado a entender que no puedes explotar ante la mínima provocación.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Te sientes mal física y emocionalmente. Baja el ritmo de tus pensamientos y evita preocuparte demasiado. Busca soluciones rápidas a las situaciones que te aquejan. Recuerda que eres lo más importante que tienes.

(Vanidades)