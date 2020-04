Quique Setién habló de la Champions League y contradijo a Messi: "No estoy de acuerdo con Leo"

Mientras cumple con el aislamiento y espera que se normalice la situación, el entrenador de Barcelona, Quique Setién, dio una entrevista en la que habló de su ilusión por ganar la Champions League y hasta mostró una postura diferente a la que dio Lionel Messi a principio de año.

"Si queremos la Champions, tenemos que crecer, y mucho. Hoy por hoy no nos alcanza como estamos", comentó en febrero La Pulga en una entrevista con Mundo Deportivo.

El entrenador no está de acuerdo con esta apreciación y no tuvo problemas en contradecir a la estrella blaugrana. "Después de todo lo que vi a lo largo de los años, podemos perfectamente ganar la Champions. No estoy de acuerdo en ese sentido con Leo", dijo el DT en diálogo con RAC 1 y ejemplificó: "Ya vimos cómo llegó a la final el Tottenham, o cómo el Atlético eliminó al equipo a batir, el Liverpool".

"Creo que es mucho más complicado ganar la Liga que la Champions, en la que dependes de una situación puntual a veces. Tenemos las mismas opciones... y además tenemos a Messi", agregó el hombre de 61 años.

Quique Setién volvió a insistir en su idea de que La Liga de España se tiene que finalizar una vez que vuelva el fútbol y pidió bajar decibeles respecto a los posibles refuerzos de la próxima temporada.

"Creo que con la situación que estamos viviendo, el futuro inmediato es una incertidumbre. Todas las previsiones que se hayan hecho anteriormente hay que ponerlas en cuarentena", señaló Setien y cerró: "Nadie sabe qué pasará, si se va a jugar. Sabemos cómo está la situación económica. Esto va a alterar el mercado y todo".