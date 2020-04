Horóscopo del 17 de abril del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Para qué preocuparte por aquello que no puedes controlar. Lo que no está en tus manos, déjalo fluir. Toma las medidas necesarias para resguardar tu seguridad y tu salud, y no te dejes llevar por el sensacionalismo.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Estamos frente a situaciones difíciles y debes asumir el reto con entereza y responsabilidad. Organiza tus finanzas para que tengas claro con qué cuentas y procura dejar pagados tus compromisos económicos y tus deudas, y sigue adelante con positivismo.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

En cuanto a tus dramas personales es el momento para dejarlos de lado y empezar a ver la vida desde un punto de vista más simple. Con los tiempos que vivimos debemos valorar la vida y agradecer cada día lo que nos ofrece, bueno o malo, todo es parte de un aprendizaje.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Sabemos que estás angustiado por los acontecimientos. Aléjate de las noticias sensacionalistas y procura solo escuchar aquellas que vengan de especialistas en el tema o las pronunciadas por el gobierno para que te prepares como debe ser.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Sigues con tu vida de forma natural como si no pasara nada, y eso está bien, siempre y cuando te abastezcas con productos de primera necesidad de manera consciente y controlada. Esto te ayudará a evitar compras histéricas de última hora.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

En cuanto a tu familia y tus seres queridos, este puede ser un buen momento para acercarte a ellos y hacerles saber cuánto te importan y cuánto los amas. Alguien cerca de ti necesita palabras de apoyo y solidaridad y, sobre todo, que lo ayuden a tranquilizarse.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Como siempre, tu inseguridad y procrastinación podrían provocar un caos en tu vida. Es hora de que reacciones y tomes medidas. Día muy ocupado en el que pondrás al día todo lo pendiente. Si estás cansado no importa, ya tendrás tiempo de descansar el fin de semana.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

La personas mezquinas actúan de forma egoísta y prepotente. Hoy aléjate de quienes cargan de negatividad tu energía y quédate con quien te ayude a elevarla y a recargarla de forma positiva. Cuida tus finanzas y gasta solo en lo necesario.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Con tanto por hacer y al parecer no sabes por dónde empezar. No permitas que el pánico y la ansiedad te controlen, toma tú el control y empieza por hacer una lista de las medidas y compras que debes tomar ante la situación que se presenta.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Eres terco y obstinado, y esto no te ayuda en nada. Es momento de ceder y permitir a otros que tengan su tiempo para resolver sus problemas. Recuerda que el mundo no gira en tu entorno y que hay cosas más importantes que el dinero.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Te sientes un poco desanimado y sin deseos de hacer nada, sin embargo, debes mejorar tu actitud y levantarte, realiza ejercicios al aire libre en cuanto tengas un tiempo, esto te ayudará a drenar y verás cómo tu energía mejora considerablemente.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Vas de acá para allá y quieres estar en todo. Te estás cargando de responsabilidades y deseas hacerlas todas el mismo día cuando podrías distribuirlas en diferentes días de la semana que viene. La clave es tomar las cosas con calma.

(Vanidades)